El homenaje al surfista donostiarra Iñigo Letamendia que se celebrará a miles de kilómetros: «Será en su lugar preferido» El homenaje al conocido surfista, que falleció el pasado 21 de noviembre, tendrá lugar el 7 de diciembre a las 17.00 horas

M. S. Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:18

«Lamentablemente, todo termina en esta vida, nuestro amigo Iñigo se nos ha ido físicamente, pero siempre estará en nuestros corazones», escriben desde 'K16 Surf Shop Las Américas', una tienda a más de 2300 kilómetros de San Sebastián, en donde amigos y conocidos del surfista donostiarra y fundador de Pukas, Iñigo Letamendia, fallecido el pasado 21 de noviembre, le rendirán homenaje.

Iñigo Letamendia falleció en San Sebastián el pasado jueves 21 de noviembre, dejando de luto al mundo del surf. Y es que el fundador de Pukas Surf, y uno de los surfistas guipuzcoanos más queridos, falleció a los 77 años de edad, dejando un gran legado en el mundo de este deporte y en toda la comunidad surfera.

Su huella ha traspasado más allá de las fronteras guipuzcoanas y vascas, sobre todo, será recordado en Hawái, Indonesia y en Canarias. «Le haremos un homenaje en su lugar preferido el día 7 de diciembre», han anunciado en las redes de 'K16 surf shop', una tienda y escuela de surf con más de 20 años de historia situada en la playa de Las Américas al sur de la isla de Tenerife, a más de 2300 kilómetros de distancia de la capital donostiarra.

El homenaje al surfista donostiarra Iñigo Letamendia en Tenerife

Según un cartel que han subido, el homenaje, en concreto, tendrá lugar en 'La izquierda de Las Palmeras', uno de los lugares más famosos de Tenerife por la calidad de sus olas y por ser el lugar de celebración de varios campeonatos de mucho reconocimiento internacional. «Allí donde seguirá surfeando para siempre», puede leerse también en el cartel.

«Nos vemos para honrar su memoria ¡El surf es vida!», escriben sobre el homenaje que tendrá lugar a las 17.00 horas y al que, según han asegurado varios usuarios, acudirán para rendir homenaje al donostiarra. «Haremos un circulo en el agua, como él quería. Me alegra haberle conocido. Un gran hombre. Una leyenda», destacan sus conocidos.