Homenaje a Médicos Honoríficos

Un año más, el Colegio de Médicos de Gipuzkoa puso en valor la trayectoria profesional de los médicos colegiados que este 2025 se convirtieron en ... Médicos Honoríficos del Colegio tras una larga trayectoria ejerciendo la medicina.

En un emotivo acto celebrado en Tabakalera, el Colegio de Médicos de Gipuzkoa homenajeó el pasado sábado a los Médicos Honoríficos y reflexionó sobre el legado que deja tras de sí un médico tras largos años dedicado a la medicina: una huella que puede tener forma de conocimiento, investigación, valores éticos y humanitarios, iniciativas comunitarias... pero que sobre todo tiene forma de historias y recuerdos y de experiencias compartidas con compañeros, pacientes y familias.

El acto reunió a unas 200 personas, estuvo presentado por la secretaria general del Colegio, Belén Alonso, y contó con el patrocinio de A.M.A. Segurosy Rural Kutxa.

Más de 60 médicos honoríficos fueron subiendo al escenario para recoger de mano de la presidenta del Colegio, Carmen Solórzano, y la vicepresidenta Belén López, su diploma y una obra de collage realizada específicamente para ellos en la que lucía un faro de luz, símbolo de ese referente que es el médico en la vida de sus pacientes, realizado por las artistas donostiarras de Retales con Historias.

Los médicos homenajeados de este año fueron: José María Aguirre, Elisabet Aguirrebengoa, Rosario Alberdi, José Antonio Alberro, Jone Albizu, Jesús Eugenio Alecha, Elena Alustiza, José Ángel Arozena, Enrique Arriola, María Juncal Artieda, José Ignacio Asensio, José Ignacio Astigarraga, María Esther Auzmendi, Luis Ayestaran, Miguel Carlos Basterrechea, Juan José Calvo, Juan María Corta, Gonzalo De la Vega-Hazas, Javier Del Valle, María Mercedes Echave, Eduardo José Egaña, Isabel Eguren, Soledad Epelde, Antonio Gonzalo Estomba, José Francisco Ezcurra, Ángeles Ezpeleta, Narciso Fernández–Ávila, Ana Rosa Garbizu, Miguel Gabarain, María Gemma Garmendia, Ignacio María Goena, Estrella Gómara, Asunción Irureta, Ana Rosa Isasi, José Javier Korta, Javier Laparra, María Francisca Larrañaga, Lierni Linazisoro, María Mar Lerchundi Echevarria, María Mar Lerchundi Irigoyen, Francisca López, Juan Martí, Rita María, Ana Michelena Geb Schaeffer, Antonio Núñez, Andoni Orube, Arrate Plazaola, Ramón Querejeta, Rafael Eduardo Quintero, María Pilar Sáenz, Alberto Sáenz de Viteri, Juan Pablo Sanz, María Dolores Serrano, Vitorio Tapíz, Javier Torán, María Victoria Ulacia, Sabin Urcelay, Ignacio Ventura, Juan Videgain, Enrique Vilasau y Ana Isabel Zubizarreta.

También se le hizo un bonito homenaje al Colegiado de Honor del 2025: el doctor Carlos Alberto Lacasa de Claver.

El acto finalizó con la entrega de la distinción doctor Celaya, un reconocimiento a personas que contribuyen a la mejora del Colegio oficial de Médicos como institución, a la salvaguarda de la profesión médica, y que este año fue para tres médicas que han asesorado a más de 300 colegiados y familiares en la realización del Documento de Voluntades Anticipadas: Elisabeth Blarduni, Miriam Berruete y Marisa Gutiérrez.

Al acto asistieron miembros de la actual Junta de Gobierno como Asunción Guerra o Ignacio Loyola, Manuel García Bengoechea, anterior presidente del Colegio de Médicos de Gipuzkoa, miembros de la Comisión de Deontología, Alberto Etxaburu, gerente del Colegio, y gran parte la plantilla compuesta por Jon Pellejero, Ana Soro, Ortzi Balda, Aiora Perdiguero, Edurne Cristti y Leire López, además de Elena Irazusta, ya jubilada, a la que los colegiados tienen en gran estima por su trabajo en el tiempo en que fue secretaria del Colegio.

Acudieron también Borja Asuero, de A.M.A Seguros; Raquel Eleta, de Rural Kutxa; Arrate Zumeta, presidenta del Colegio de Enfermería; José Manuel Herzog, presidente del Colegio de Veterinarios; Nina Camborda, presidenta del Colegio de Odontólogos; el presidente del Colegio de Médicos de Álava Kepa Urigoitia; o el de Bizkaia, Joseba Atxutegi, entre otros.