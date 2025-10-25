Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los Médicos Honoríficos del Colegio de Gipuzkoa que fueron homenajeados posan en Tabakalera.

Gente de la ciudad

Homenaje a Médicos Honoríficos

El Colegio Oficial de Gipuzkoa entregó un recuerdo a los profesionales por su dedicación

Joti Díaz

Sábado, 25 de octubre 2025, 08:43

Comenta

Un año más, el Colegio de Médicos de Gipuzkoa puso en valor la trayectoria profesional de los médicos colegiados que este 2025 se convirtieron en ... Médicos Honoríficos del Colegio tras una larga trayectoria ejerciendo la medicina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  3. 3 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  4. 4 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  5. 5

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa al salir de prisión
  6. 6

    Las remeras de Orio denuncian el «trato» y la «desigualdad» sufridas por parte del club
  7. 7 La hamburguesería que abre local en San Sebastián con un 2x1
  8. 8

    Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura
  9. 9

    EH Bildu se desmarca del boicot a dos ertzainas en un curso de la EHU: «No debería cuestionarse su participación»
  10. 10

    El Ministerio rectifica y las catas del TAV bordearán Aralar como exige el PNV

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Homenaje a Médicos Honoríficos

Homenaje a Médicos Honoríficos