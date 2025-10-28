Homenaje al jefe de Tráfico de Dbus

Recientemente se celebró la fiesta de despedida por jubilación del jefe de Tráfico de Dbus, Rafa Albistur, en la sidrería Oianume de Urnieta. Al ... evento acudieron más de un centenar de personas de la empresa.

Rafa Albistur se incorporó a la Compañía del Tranvía de San Sebastián (CTSS-Dbus) el 1 de abril de 1986 como conductor. En el 94 promocionó a inspector y en el 97 a jefe de Tráfico. Ha vivido de forma intensa y especial la evolución de la compañía durante estos años. Rafa disfrutó de un paseo por la ciudad en el autobús de la Autoescuela Otamendi. Él mismo condujo para rememorar viejos tiempos.

La esposa de Rafa, y conductora en Dbus, Lourdes Delgado, le acompañó durante la jornada. Acudieron a la celebración el jefe de inspectores Javi Castaño, los inspectores Charly Legarra, Eduardo Martínez, Raquel Ares, Raúl Quintana, Carlos Sánchez, Ion Ríos, Iván Medina y Carlos Ayestaran y los jubilados Manuel López Zapata 'Lolo', Felipe Cantero, Faustino García y Jesús Mur. La responsable de marketing Esti Uria, el de informática José María Sanz y Lourdes Moreira de administración, junto a la ya jubilada Blanca Feijoo.

Entre los conductores en activo, Amalia Rodríguez, Nagore Belmonte, Fran Andrino, Natalia Arenaza, Óscar Andrino, Imanol Malo, Miriam Alonso, Luis Albéniz, Mario Arias, Astrid Lerma, Arantxa Otamendi, Fernando Vadillo, Toño Moreira, Fernando Moreira, Iñaki Goikoetxea, Manu Peregrina, Josu Lázaro, Azucena Peregrina, Leire Azketa, Javi González, Iñigo Polo, Lide Irastorza, Josemari Sánchez, Narciso Sánchez, Luis Herrera, Félix Guillén, Jesús Casas, Edgar Hernández, Iñaki Berra,Javi Albizu, Mari Luz Goikoetxea, Mario García, Joxean Segura, Raúl Maniega, Bea Sánchez, Iosu Martikorena, Baldomero Jiménez, Raquel López, Harkaitz Isasa, Patricia Gallego, Jesús José Jauregui, Juan Pedro Ibáñez, Antonio Gallardo, Paco Vaquero, Jon Nabarte, Jesús Blas, Mónica Marañón, Abraham Orobengoa, Manuel Iglesias, Iñaki Rogado, Sergio Ibáñez, Vicente Corera, Javi Silva, y Manu Iglesias. En representación de las secciones de limpieza repostaje y talleres estuvieron Joaquín Recaj, Patxi Gorostidi y el mecánico ya jubilado Paco Domínguez.

Los conductores jubilados Ángel Arias, Manolo Suárez, Miguel Moreno, Ignacio Erzibengoa, Urbano Osuna, Juanma Paule, Alfredo Vírgala, Ángel Martiarena, Rosa Murua, Faustino García, Julián Perales, Ángel García, Rafa Rodríguez, Juan Antonio Vicente, Faustino Otero, Toni Redondo, Ángel Fonbellida, Faustino Marcos, Reyes Serradilla, Miguel Padrones, Antonio Redondo, Joaquín Sánchez, Joaquín Serrano, José Miguel López, Gregorio Pérez, Borja Marina, Vicente Pérez, todos ellos acompañados por Manuel Compadre, entre todos los asistentes, el conductor jubilado más antiguo de la compañía.

También Jon Belasko, Xuhar Otegi, acompañado por sus aitas Antonio Benavides e Iñaki Sánchez, grandes amigos de Rafa y del equipo humano de Dbus.