El hombre que pasea con dos loros por San Sebastián

La escena del hombre, que se encontraba paseando por la playa de La Concha con los dos animales exóticos, sorprendió a varios donostiarras

M. S.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:08

Comenta

El pasado mes de abril se vio a un cerdo al sol en la playa de Zurriola en San Sebastián, una escena que no pasó desapercibida para los donostiarras, al igual que otra curiosa estampa que tuvo lugar ayer en pleno paseo de La Concha.

Y es que ayer varios donostiarras aprovecharon el sol y el buen tiempo por la mañana para dar un paseo por la capital guipuzcoana, muchos de ellos con sus mascotas, aunque hubo un hombre con unas mascotas bastante particulares: dos coloridos guacamayos.

El hombre, que también ha sido visto en Irun, decidió salir por las calles donostiarras con dos guacamayos escarlatas o 'Ara macao', ​​​uno de color rojo y otro azul con tonos amarillos y que se ven en una imagen captada por una usuaria en redes sociales.

Las mascotas más curiosas de Gipuzkoa

Esta especie es nativa de América Central y del Sur, además son aves conocidas por su plumaje colorido y su gran tamaño. Aunque también suelen ser populares como mascotas debido a su inteligencia y capacidad para imitar sonidos y palabras.

Aunque estas no son las mascotas más curiosas que hay en Gipuzkoa, ya que Sahibzada Muhammad Imran, también suele pasear al gallo que tiene como mascota por las calles de la localidad guipuzcoana de Errenteria.

