El hogar del jubilado de Gros se cierra al no cumplir con la normativa de evacuación de incendios

Los momentos más tensos del Pleno municipal de este jueves se han producido durante el debate sobre el cierre a finales de año del hogar ... del jubilado Zabaltza de Gros. Elkarrekin Donostia y EH Bildu han presentado una moción conjunta en la que solicitaban al equipo de gobierno «buscar, con carácter urgente, un emplazamiento alternativo al actual que permita que la asociación pueda seguir desarrollando todas y cada una de sus actividades, incluida la de cafetería-restaurante». También pedían al gobierno que se «comprometa a dar una solución definitiva a lo largo de 2026 al hogar del jubilado». Ambas mociones fueron rechazadas por PNV y PSE. Solo se ha aprobado por el Pleno «tener puntualmente informada a la Junta Directiva de cuántas gestiones y pasos se vayan dando al respecto».

Esta decisión ha provocado gritos, llantos y muchos nervios entre las cerca de 40 personas, muchas de ellas jubiladas, que han acudido al Salón de Plenos del Ayuntamiento para exigir que la actual sede de Zabaltza, en la calle Zabaleta 42, se mantenga abierta. Así lo indicaban sus carteles: 'Zabaltza Zabaletan Zabalik'.

Una posibilidad que Mariaje Idoeta, concejala de Acción Social, ha rechazado por completo. Lo explicaba de la siguiente manera: «El local se ve abocado al cierre porque incumple la normativa de prevención en cuanto a la evacuación de ocupantes del local. No se puede asegurar la sectorización de los locales colindantes y las viviendas y, por lo tanto, no es posible limitar el riesgo de propagación exterior horizontal y vertical de un incendio a través de las fachadas. Esta deficiencia no puede ser subsanada, lo que nos obliga a cerrarlo a final de año».

La alternativa que el consistorio ha ofrecido a los jubilados es un local en la plaza Nafarroa Behera que, según los socios de Zabaltza, «no cumple con nuestras necesidades». Tal es su rechazo que la actual Junta Directiva cesará de sus cargos si no hay otra alternativa, lo que significa que «el nuevo local no entrará en funcionamiento. Sin el bar, cuyo responsable abre en la actualidad el hogar del jubilado, ni nosotros, nadie acudirá a ese nuevo emplazamiento», dicen.

Además de más espacio para realizar sus actividades, los jubilados de Gros reclaman un local con bar-restaurante, como tienen en la actualidad en la calle Zabaleta, algo que no tendrá el local de Nafarroa Behera, que solo contará con un office para el café.

Arantza González, de Elkarrekin, le ha preguntado a la edil del PNV si no sería posible «mantener abierto Zabaltza sin cocina», teniendo en cuenta que su concesión hostelera finaliza este año. Le ha respondido Idoeta: «Espero que no me pida mantener el local abierto sin poder evacuar a las personas. Los incendios no solo surgen en las cocinas. Esto no es una decisión mía, estamos obedeciendo a los bomberos. Hay un informe suyo que indica lo que debemos hacer». Sobre compromisos y plazos futuros para encontrar un local con bar, repitió: «No me voy a comprometer. No sé si vamos a encontrar un local con bar. Pero sí vamos a seguir buscándolo, como hasta ahora».