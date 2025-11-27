Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Protesta en el Pleno de este jueves para pedir alternativas reales al cierre de Zabaltza. I. M.
San Sebastián

El hogar del jubilado de Gros se cierra al no cumplir con la normativa de evacuación de incendios

La oposición ha denunciado en Pleno su clausura «sin que se hayan ofrecido alternativas válidas» y la concejala de Acción Social se ha defendido: «Estamos obedeciendo a los bomberos»

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:59

Los momentos más tensos del Pleno municipal de este jueves se han producido durante el debate sobre el cierre a finales de año del hogar ... del jubilado Zabaltza de Gros. Elkarrekin Donostia y EH Bildu han presentado una moción conjunta en la que solicitaban al equipo de gobierno «buscar, con carácter urgente, un emplazamiento alternativo al actual que permita que la asociación pueda seguir desarrollando todas y cada una de sus actividades, incluida la de cafetería-restaurante». También pedían al gobierno que se «comprometa a dar una solución definitiva a lo largo de 2026 al hogar del jubilado». Ambas mociones fueron rechazadas por PNV y PSE. Solo se ha aprobado por el Pleno «tener puntualmente informada a la Junta Directiva de cuántas gestiones y pasos se vayan dando al respecto».

