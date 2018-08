La historia de Donostia, a pie Leonor de Landia, de Oh My Walk!, ofrece detalles del antiguo teatro Circo -que estaba en el solar que hoy ocupa Jesuitas-, a los asistentes a una de sus rutas, la de la Belle Époque. La empresa Oh My Walk!, el Museo San Telmo, el Palacio Miramar o Plus 55 organizan recorridos que disfrutan donostiarras y turistas CRISTINA TURRAU SAN SEBASTIÁN. Jueves, 16 agosto 2018, 07:11

San Sebastián está de moda y su historia, también. Y no solo para los turistas, sino también para los propios donostiarras. Y de ello dan fe la cantidad de propuestas de paseos por la ciudad que se ofrecen en Donostia, especialmente en verano, pero también el resto del año. En el caso de la empresa Oh My Walk!, la gran mayoría de los usuarios son donostiarras.

Leonor de Landia es la fundadora de esta propuesta de rutas temáticas guiadas por San Sebastián. Se inspiró en las que se ofrecen en ciudades como Londres o Madrid para poner en marcha una iniciativa que nació hace dos años. «En Londres viví, trabajé, estudié y conocí las rutas temáticas que se ofrecen, algunas nocturnas, que son maravillosas», relata. «En Madrid he disfrutado tanto con la ruta de los Austrias o la del Madrid medieval que quise hacer algo en San Sebastián con nuestra propia historia».

No está sola en su proyecto. Para ponerlo en marcha contó con historiadores, documentalistas y conocedores de los secretos de San Sebastián. Jon Urrestarazu, de Donostiando; José María Leclercq, experto en San Sebastián de 1813, o Mariona Tella, de la página web San Sebastián desaparecida. «Con ellos creamos las rutas. Son ese tipo de rutas que existen en grandes ciudades del mundo y que ayudan a que descubras otro punto de vista sobre las mismas», dice De Landia.

«Oh My Walk! nace en 2016 de mi pasión por Donosti y por tener que enseñar la ciudad a amigos de fuera»

Comenzaron en julio de 2016, a partir «de una pasión por Donostia», explica. «Yo había pasado 10 años fuera de San Sebastián y cuando volví muchos amigos venían a visitarme y les enseñaba la ciudad. Siempre les contaba lo mismo. Empecé a investigar y descubrí cosas geniales que desconocía».

Es una mujer viajera. «Hay que darse cuenta de cómo es el mundo para poner las cosas en contexto. Donosti es mucho más que su apariencia. Es todo lo que ha vivido en el pasado y todo lo que ha luchado». Aprende de la experiencia. «Cuando voy fuera siempre he hecho rutas o visitas guiadas para descubrir muchas curiosidades que desconozco de la ciudad que visito».

En las visitas al Palacio Miramar la gente pregunta por qué no están los muebles

Las rutas que ofrece Oh My Walk! están pensadas para el turista que viene de fuera pero sobre todo para el donostiarra, porque el 90% de su clientela es local. «Las rutas buscan completar un hueco dentro de las actividades culturales que ofrece la ciudad. Son para quien quiere hacer algo diferente y conocer otras caras de su propia ciudad».

La bella Donostia

El punto fuerte de San Sebastián es su belleza natural, dice. «Pero también es su punto débil porque hace que no indaguemos más en ella y nos quedemos en la superficie».

Las rutas que ofrecen son estacionales: para la primavera, el verano, el otoño... Hay rutas 'pop up', de una o muy pocas salidas. También se ofrece una 'en femenino', que llega en marzo, con el Día de la Mujer, y se alarga hasta junio. «La hemos estrenado este año, con muy buena acogida. Hablamos de 7 mujeres con 7 historias no muy conocidas, porque las mujeres no suelen escribir los libros de Historia, desgraciadamente». Aparecen aspectos monos conocidos de Catalina de Erauso o de Gracia de Olazabal, que funda un convento adonde llega la primera. Grandes profesoras e impulsoras de la educación en San Sebastián, como Micaela Elizaran, también están presentes».

Una ruta que ofrecen todo el año es la de 'San Sebastián insólita'. Rescata historias olvidadas y secretos de la ciudad. Está la ruta de 'San Sebastián oscura', a partir de octubre, con las historias más negras de nuestro pasado, como la de la Inquisición en la ciudad. También, claro, la de la Belle Époque y el derribo de las murallas, una historia de placeres y disfrute, ante la que no todos los donostiarras reaccionaron bien.

La iniciativa de paseos por la ciudad de Plus 55 busca que la gente contacte y haga nuevas relaciones

«Nuestro objetivo es ofrecer una actividad cultural más en la ciudad, para que los donostiarras sigan enamorándose de su ciudad», dice la fundadora de Oh My Walk! Van en progresión. «Durante el año hay rutas los fines de semana y en verano tenemos mayor flexibilidad y trabajamos bajo pedido. Cada vez contamos con más gente fiel. Personas que vienen a una ruta y terminan haciéndolas todas. Es nuestro mejor conteo».

Rutas para escolares

El Museo San Telmo también apuesta por dar a conocer la historia de San Sebastián. Ofrece rutas para grupos escolares y para asociaciones. Hay rutas por el museo y 'Kalejiras', actividades que se realizan fuera del mismo, como la visita guiada al monte Urgull y su Casa de la Historia o la 'Kalejira 1813', donde se cuenta que aunque San Sebastián fue fundada como villa hace más de ocho siglos, la Parte Vieja no supera los doscientos años.

Tienen también su 'Kalejira de mujeres donostiarras'. «La celebración del bicentenario de la destrucción y reconstrucción de la ciudad ha puesto de relieve una nueva forma de mirar la historia, en la que las mujeres cobran protagonismo», explican en su propuesta. «Las mujeres ya eran protagonistas de su tiempo y de su ciudad antes y después de 1813, pero quedaban invisibilizadas en una visión reduccionista de la historia, casi siempre centrada en acontecimientos bélicos o institucionales. Evidenciar la participación de las mujeres en la vida de la ciudad es, además de un acto de justicia, la única forma de ofrecer una visión integral de nuestro pasado y de nuestro presente».

Entre los recorridos que ofrecen en el exterior hay una que describe el desarrollo de la ciudad desde que se estableció la muralla, hasta que se derribó. Otra se ocupa de lo que ocurre desde que se derribaron las murallas. Habla del Ensanche Cortázar y el desarrollo de la calle Prim y zona de Correos, entre el centro y Amara. «Es el corazón de la ciudad, el núcleo que permite explicar todo el municipio», explica Miren Akordagoitia, responsable del departamento de Educación del museo. La ruta de 1813 la diseñaron en el contexto del bicentenario de la quema de la ciudad. Con la del monte Urgull se acercan a la historia de la ciudad y a sus hitos en el propio monte. Y están también las visitas guiadas dentro del edificio. «Somos un museo de la sociedad vasca y el visitante puede conocer su evolución desde la prehistoria hasta los años 80 del siglo XX, en el mundo rural, el industrial y las Bellas Artes», dice Akordagoitia.

Conocer gente

Los paseos por Donostia del programa Plus 55 buscan que la gente se relacione y conozca a otras personas, «porque cuando nos hacemos mayores nuestras relaciones se van debilitando», explica María Fernández, coordinadora del programa. «Pero también ofrecemos paseos con otras finalidades. Están los paseos desde Altza, en colaboración con Altzako Historia Mintegia; los de marcha nórdica y los paseos naturalísticos que hemos organizado desde el Antiguo y desde Amara, de la mano del ingeniero agrónomo Marko Sierra».

Plus 55 es un programa del departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de San Sebastián, que trabaja en colaboración con Donostia Kultura y la Escuela Municipal de Música y Danza, con quien organiza distintas actividades.

Apoyan también las que ofrece el Patronato de Deportes, con recorridos saludables, y los paseos 'Ttipi Ttapa' con un monitor, que se pueden consultar en la página web de la entidad.

La historiadora Lola Horcajo está encantada con las visitas guiadas que se ofrecen en el Palacio Miramar. «Estamos teniendo un éxito total», dice. «La mayoría de asistentes son de San Sebastián y de la provincia. También vienen veraneantes fieles de Madrid y Zaragoza, gente que nunca podía entrar en el palacio. Ha habido mucha respuesta a las visitas en euskera, pero en las de francés e inglés hay menos gente, porque el turista tiene que enterarse y que le coincida el día».

Terminan con aplausos

Organizadas por San Sebastián Turismo a propuesta de Horcajo y Juan José Fernández Beobide, las visitas se realizan en paralelo a la exposición 'Miramar, un pequeño gran palacio lleno de historias para descubrir', diseñada por el 125 aniversario del edificio y que se ofrece en el exterior. Se han organizado para el verano un total de 14 visitas, entre el 22 julio y el 16 de septiembre.

Las visitas terminan con aplausos. «La gente pregunta por los muebles. Se trata de traerlos y compaginar el uso de museo con el de congresos», dice Horcajo. «Los muebles pueden usarse en los eventos».