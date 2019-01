«El hijo usted lo hizo muy bien, señora, pero que no se ponga ese traje» Ángel e Irma juegan con el medio maniquí de chaleco atrevido y muchas pajaritas. Después se irían de vacaciones con Aldara. / FRAILE Ángel Navarro, Irma Aldabaldetreku Si Saville Row siguiese por San Francisco 5... BEGOÑA DEL TESO Domingo, 27 enero 2019, 09:06

Sí, la hija y el yerno del gran sastre que fue Mariano Aldabaldetreku (sus territorios se extendían por Mariano Tabuyo, Miracruz 19 e Irun) vistieron como un dandy al director del Zinemaldia en la edición sexagésimo sexta. Pero en el libro de oro de su sastrería están inscritos también un puñado de novios que compiten con aquella con la que se desposan en estilo y clase. Y muchos caballeros que se permiten el lujo de que la americana les quede como debe quedar una americana si es la tuya.

- La frase de arriba ya la explicaréis. Ahora quiero citar a toda la gente especial que trabaja con vosotros . Ah, ¿quién es Aldara?

- Aquí, en San Francisco estamos con Eva, Mayi y Mari Carmen. En Mariano Tabuyo, donde los dos aprendimos el oficio, está Alicia. Tenemos gente de categoría para las camisas a medida. En nuestro catálogo dedicado a los chicos que se casarán este 2019 el modelo no es otro que Jairo Costa, el tremendo músico y emprendedor conocido como Jairom Black. Luce sombreros hechos a mano por Gorka González, el sombrerero loco de Amara. Aldara es nuestra hija. Hoy estaremos de vacaciones con ella. Si quieres más información, yo soy de la 'plaza marrón' de Amara e Irma sale en la tamborrada de Irauli.

- ¿La 'plaza marrón'?

- Así llamábamos los chavales a la que se abre frente a Podavines. Las siguientes eran las 'plazas blancas'.

- Ya. Entonces, según el titular, a la madre del novio le decís que el hijo le salió muy bien y guapo pero que ese traje no le sienta bien.

- Es verdad que queremos romper con la imagen antigua del sastre mandón y gruñón que te decía 'esto es lo que has de ponerte' y no te daba explicación alguna. Nosotros somos una auténtica asesoría. El cliente hará después lo que quiera y si desea una chaqueta más pequeña que la que necesita, de acuerdo pero que no se la lleve por nuestra culpa. Y sí, a veces hay que mimar a las madres.

- ¿Cuándo? ¿Cómo?

- Siempre. Mira, ningún cuerpo es como ningún otro cuerpo. La gente de gimnasio tiene espaldas anchas pero hombros bajos. Hay quien tiene piernas muy largas y tronco corto. O al revés. Nada es mejor o peor pero has de saber elegir, modificar o confeccionar el traje que le/te siente bien. Si hay barriga habrá que hacer un delantero más ancho. Pero sin pasarse para que la chaqueta no 'baile'. Y tendrás en cuenta los gestos que una americana mal diseñada provoca en la espalda. Sin olvidar que los tejidos están... ¡Vivos!

- ¿En serio?

- Cuando no están bien ajustados o alineados; cuando no siguen la línea propia de unas piernas, intentan (re) situarse ellos mismos y hacen cosas que solemos malinterpretar.

- ¿ Ah sí? ¿Cuáles?

- Cuando el pantalón se mete por detrás creemos que es porque nos está pequeño. Al revés: nos sobra y la tela lucha por encontrar su lugar.

- Entiendo. Por tanto, a una madre hay que explicarle todo eso: cómo tiene el talle su hijo, los brazos...

- Y alguna te dice eso, 'Oye, yo a mi hijo le saqué muy bien' y nosotros respondemos que por supuesto pero que hay que hacerle una abertura, que le sentarán mejor dos pinzas, qué por qué no va a combinar chaqueta negra con chaleco plateado. O por qué no querría llevar pajarita... aunque sea para abrir el baile. Pero no creas ¿eh? que solo vienen acompañados de las madres.

- ¿No? ¿Con quiénes entonces?

- A veces aparece también el padre. En muchas ocasiones, con los amigos. Incluso con la novia.

- ¿De verdad?

- Y es una buena idea para que el traje de la novia y el del esposo no desentonen entre sí. O sí, si quieren. Pero mejor que si ella ha decidido ir 'de boda', él no vaya 'de fiesta'.

- ¿Qué significa eso?

- Pues que hay parejas a las que no les apetece tanto vestirse así, muy de ceremonia nupcial. Prefieren sentir que es una fiesta donde comprometerán su amor, no una boda.

- Entendido. Se ha hablado mucho de cómo es la novia donostiarra, la guipuzcoana, pero ¿y el novio?

- Suave. Relajado. Elegante. No le gustan los brillos (es decir, el chaleco plateado del que hablábamos). Hay bastantes que son atrevidos (chalecos, pantalones con cuadros escoceses o las maravillas de Holland & Sherry, casa fundada en Londres en 1836). Algunos que lo son mucho. Y casi todos están cayendo en la tentación de las más de 40 gamas del azul. Teniendo siempre en cuenta para elegir el traje el entorno, la luz del lugar donde te casas.

- Explicadnos eso.

- Fácil, no luzcas un traje oscuro si te casas en una ermita iluminada con velas y el banquete es en un castillo en sombras. Pero juega al revés si la ceremonia y la fiesta son al aire libre, entre el mar y la montaña.

- ¿Vuestra inspiración llega de Londres o de Milán?

- La sastrería masculina de ayer, hoy y mañana es londinense, y Saville Row, en el barrio de Mayfair, nuestra Meca, nuestro sueño y ejemplo.