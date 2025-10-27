Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de la calle Easo de Donostia, ajena a esta información. Estrada

Herido un motorista de 27 años tras colisionar con un coche en el Centro de Donostia

El joven ha sido trasladado «consciente» al Hospital Donostia tras sufrir un accidente en la confluencia de las calles Easo y San Bartolomé

A. M.

Lunes, 27 de octubre 2025, 09:54

Comenta

Un joven de 27 años ha tenido que ser trasladado este lunes al Hospital de Donostia tras sufrir un accidente de tráfico en el Centro de San Sebastián.

Los hechos han ocurrido a las 8.45 de esta mañana en la confluencia de las calles Easo y San Bartolomé. Por causas que aún se están investigando, una motocicleta y un turismo han colisionado de forma fronto-lateral, según informan fuentes municipales.

Como consecuencia del accidente, el motorista -un varón de 27 años- ha sido trasladado «consciente» al Hospital Donostia.

