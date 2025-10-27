Herido un motorista de 27 años tras colisionar con un coche en el Centro de Donostia El joven ha sido trasladado «consciente» al Hospital Donostia tras sufrir un accidente en la confluencia de las calles Easo y San Bartolomé

Imagen de la calle Easo de Donostia, ajena a esta información.

A. M. Lunes, 27 de octubre 2025, 09:54

Un joven de 27 años ha tenido que ser trasladado este lunes al Hospital de Donostia tras sufrir un accidente de tráfico en el Centro de San Sebastián.

Los hechos han ocurrido a las 8.45 de esta mañana en la confluencia de las calles Easo y San Bartolomé. Por causas que aún se están investigando, una motocicleta y un turismo han colisionado de forma fronto-lateral, según informan fuentes municipales.

Como consecuencia del accidente, el motorista -un varón de 27 años- ha sido trasladado «consciente» al Hospital Donostia.