La hamburguesería que abre local en San Sebastián con un 2x1

Ya hay fecha para a inauguración del nuevo local de la hamburguesería La Burguessia en San Sebastián. Será el próximo jueves, 30 de octubre, cuando abra su tercer local de Donostia en el barrio del Antiguo. Y lo harán por todo lo alto con una oferta 2x1 en todas sus hamburguesas. Según han explicado, este tercer local en la ciudad quieren «celebrarlo a lo grande».

La Burguessia cuenta así con tres locales en San Sebastián. El primero que abrió fue en el barrio de Gros, en la calle Zabaleta, y a continuación se expandió a la Plaza Arroka en Amara Viejo. La inauguración del local del Antiguo, avenida de Zarautz 4, será el tercero en San Sebastián, pero los dueños de La Burguessia ya anunciaron que tienen previsto abrir otro estableciento en Errenteria, aunque por el momento se desconoce la fecha.

Una hamburguesería en San Sebastián premiada

Una hamburguesería que se ha ganado a centenares de donostiarras gracias a sus carnes locales de calidad y sus creaciones, que en el año 2024 les llevaron a coronarse como la mejor burger de Gipuzkoa y la segunda mejor de todo Euskadi de la mano de 'La irresistible', una hamburguesa con pan brioche, 200 gramos de buey raza rubia gallega, queso Idiazabal ahumado, panceta ibérica curada, queso de cabra curado, cebolla caramelizada, encurtidos caseros y salsa mayo-buey.