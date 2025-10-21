Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los estudiantes atienden una de las conferencias celebradas ayer en el Kursaal. Félix Morquecho

«Me gustaría estudiar enfermería»

740 profesionales se reúnen con 2.000 estudiantes en el Kursaal para orientarlos de cara a su futuro. «Los jóvenes deben empezar a saber cuál es su vocación»

Álvaro Guerra

Martes, 21 de octubre 2025, 06:27

Comenta

«Me gustaría estudiar enfermería». Así de tajante se muestra Binta Drame, estudiante de 15 años de Karmengo Ama Ikastetxea, en Pasaia. Lo dice con ... una tímida sonrisa pero bastante decidida. Hasta hace unas semanas dudaba entre varias opciones, incluso de qué rama escogería en bachiller. Pero la jornada organizada ayer por Kutxa Fundazioa en el Kursaal le sirvió para aclarar ideas. «Escuchar a profesionales que te cuentan cómo eligieron y lo que aprendieron en el camino te hace pensar de otra manera», añade.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  2. 2 La Oreja de Van Gogh agota en una hora las entradas para Donostia y actuará también el 1 de agosto
  3. 3 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  4. 4 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  5. 5 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  6. 6 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  7. 7

    El obrero que recogió restos de un Ovni y descubrió huellas de alienígenas
  8. 8 Las cámaras de un convento captan el momento en el que un hombre se lleva parte del jardín que cuidan las monjas
  9. 9 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  10. 10 Piden ayuda para encontrar a Kona, el perro que acompañaba a la montañera de 27 años fallecida en Panticosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Me gustaría estudiar enfermería»

«Me gustaría estudiar enfermería»