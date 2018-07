Koro Melero Mugica: «Me gusta que mis cuadros huelan a muelle, a mar y gaviota» Caprichos de pintora en el Capricho de Gros. Koro, junto a su obra de mar y marineros. / MÓNICA RIVERO La enfermera que no pinta abstracto sino eso, eso que ve BEGOÑA DEL TESO Viernes, 27 julio 2018, 06:54

Parteviejense de San Jerónimo (de cerca cerquísima de la churrería legendaria), ahora vive en Aldamar, cerca cerquísima de los Príncipe. De niña jugaba bajo los arkupes de la Consti, en lo que ella llama 'terreno Ansorena' por Piter y sus txistularis. Hoy los vinos se los toma, por cierto, en Gros. Enfermera de diálisis en el Hospital Donostia y a domicilio durante 43 años, lleva 20 pintando. Y unos meses jubilada. Viajera infatigable y abuela, la del bar Capricho de Zabaleta es su primera exposición.

- Tu padre, carnicero. En la Consti.

- Y mi marido se toma su vino donde lo toman los que son de la plaza de toda la vida: en el Txurrut. Aunque cuando abrieron el Tamboril su barra nos maravillaba a todos.

- ¿Por las banderillas?

- Éramos demasiado pequeños para eso. Nos fascinaba porque había hasta ¡galletas de chocolate!

- ¿Por qué has dicho que los parteviejenses de casta se refugian en el Txurrut?

- No tiene pintxos así que quien entra es porque quiere tomarse su vino o café en un sitio conocido y entre conocidos. Sueles saber a quién encontrarás en el Txurrut. La gente que se hace la ruta del pintxo o que sueña con estar en una de las terrazas de la Consti se va a los otros bares.

- Te noto parteviejense total.

- Y que lo digas. Me gusta vivir en Lo Viejo. Es verdad que suele haber un gentío enorme pero no molesta. Yo siento que esas calles, esas plazas rezuman alegría. ¿Que las terrazas estorban? Chica, qué quieres que te diga, he estado en París y aquello está lleno de terrazas. Fui a Holanda. Allí, entre las bicis, las mesas y las sillas casi no tienes por dónde pasar. Pero pasas. ¿Dices que te parezco muy de la Parte Vieja?

- De libro.

- Pues tendrías que conocer a mi hermano.

- Pues sería un placer. ¿Qué pasa con él?

- No cruza el Boulevard. Creo que si lo hiciera le daría un chimpún.

- Mucho defender el barrio, pero los vinos te los tomas en Gros...

- A veces. ¿Sabes por qué? Porque aquí un vino sigue siendo un vino. En un sitio de allá, al ver lo poco que me había llenado la copa tuve que decirle al camarero que sospechaba que alguien se me había bebido la mitad. Por lo menos.

- Vaya, tu primera exposición también la haces lejos de tu Muelle bienamado y de las fuentes que más te gustan como pintora, la de la plazuela de Valle de Lersundi y la que está pegada a uno de los laterales de San Vicente. Por 31 de Agosto.

- En el Capricho, un lugar con grandes cuadros de mar y arena y una carta de mariscos y pescados. El marco ideal para eso, mi primera exposición. Porque ya lo has puesto por ahí... me gusta que mis cuadros 'huelan' a mar. A barcas. A arena.

- ...A gaviotas. Has pintado dos muy en su papel, muy pizpiretas. ¿Qué me contabas de Soraluze?

- Yo atendía también a pacientes de diálisis a domicilio. Estaba en Soraluze con uno de ellos y veía entrar las gaviotas por el río porque iban a buscar comida en el vertedero de Epele. También las he visto llegar a Madrid desde Alicante. Creo que son listísimas y las tengo por imagen pura del mar pero cada vez resultan más y más urbanas. Sin embargo, para mí conservan su misterio.

- No querías exponer...

- Me daba apuro. Suelo colgar algún que otro cuadro (una tempestad, por ejemplo) en el hall del Hospital. Por Navidad, pero nada más.

- Pues menos mal que te animaron. Y te animaste.

- Verás, a mí dibujar y pintar me ha gustado siempre. Y siempre decía que cuando me jubilara iría a clases de pintura y me pondría a pintar. Cuando cumplí los 40 me pregunté si realmente tenía que esperar más de 20 años para cumplir mi deseo. Y empecé. He tenido, tengo, dos profesores, Navascués y Borja Arratibel.

- Seguro que el uno te habrá enseñado unas cosas y el otro, otras.

- Navascués me ha transmitido la técnica. Arratibel, la espontaneidad.

- Pero ninguno de los dos ha hecho de ti una pintora abstracta.

- Y me gusta, ¿eh? Me tienta. Pero creo que no tengo imaginación. Solo pinto eso que veo.

- ¿Lo que ves al natural o lo que ves en una fotografía?

- Creo que solo he pintado una vez en la calle. Me agobié muchísimo.

- ¿Por?

- ¡Tanta luz! Acabas por matizar demasiado los colores. Por intensificarlos sin necesidad. Yo, mejor de foto. Porque, además, tu estado de ánimo influye en el color de tu pintura.

- ¿Mucho?

- A veces me salen oscuras, sí. Otras las noto hechas desde la serenidad. O desde la felicidad que he tenido en mi trabajo y tengo con mis nietos.