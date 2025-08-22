«Lo que más nos gusta del Aquarium es el túnel; interactúas con los peces»

En días de lluvia como los de las últimas jornadas, visitar el Aquarium de San Sebastián se ha convertido en una de las actividades más ... recurrentes para quienes buscan disfrutar de un agradable tiempo en familia aunando diversión y educación, y a cubierto de las inclemencias meteorológicas. Así sucedió ayer, cuando la instalación estaba repleta de visitantes a mediodía.

Entre ellos Mikel e Irune, una pareja de Pamplona de 20 y 18 años respectivamente que, de visita en la capital de Gipuzkoa, señalaba que «el acuario no podía faltar. Es un plan diferente en el que poder entretenerte cualquier día. Además, aquí estamos resguardados, sin necesidad de usar el paraguas», apuntaban.

Pero el museo oceanográfico no se llena solo los días de lluvia. Ni mucho menos. Esther Irigaray, su directora gerente, remarca que estos últimos días con precipitaciones «no hemos notado una gran subida ni bajada de visitantes». Confirma que «suele venir mucha gente tanto cuando hace calor como cuando llueve. En un caso porque se está fresco, y en el otro, refugiado de la lluvia».

Niños y adultos disfrutan de las exposiciones de animales del Aquarium, entre ellos Laura y sus hijos Emma e Ibai, llegados desde Madrid.

Sin tener en consideración el tiempo, desde Vitoria acudieron Encarna y Juani, deseosas de «recordar lo que vimos de pequeñas». Visitaron el museo «hace 30 o 40 años» y querían comprobar cómo ha cambiado en este tiempo. «Lo que más me gusta es lo que no conocía –exclamaba Juani–. La entrada es diferente, y el túnel de peces ni existía». Ambas coincidían en que el Aquarium era su «primera opción» en San Sebastián. «Queríamos ver esto primero, hiciera el tiempo que hiciera. Luego ya iremos a comer y lo que surja».

No faltaron las familias con niños, como la de Laura, que «entre tiburones, peces y variadas especies marinas» estaba acompañada por sus hijos Ibai (4 años) y Emma (3), a los que trataba de abrir hueco para que pudieran disfrutar de los peces desde cerca. «Hemos venido varias veces. Vivimos en Madrid pero mi marido es de Errenteria, por lo que solemos venir de vez en cuando. Es un plan típico que hacemos cada año», recalcaba. «El túnel es el espacio favorito de mis hijos, porque interactúan con los peces», explicaba.

Así lo corroboraba Ibai, que explicaba emocionado que «lo que más me ha gustado ha sido el tiburón. Es muy grande y tiene los dientes muy afilados». Emma tiene gustos diferentes y prefiere «los caballitos de mar», admitía mientras trataba de identificar algunos peces. «Todavía no hemos encontrado a Nemo, pero sí a Dori, y a Patricio», clamaban los hermanos.

En su caso el plan del Aquarium sí estuvo motivado por la lluvia. «Teníamos pensado coger un barco e ir a la isla, pero no era un buen día», asumía Laura, que anticipaba que tras el museo marino irían a «tomar pintxos a la Parte Vieja» y rematarían el jueves «comiendo en una sidrería. Hay que hacer las cosas típicas», defendía.

Del interior de Gipuzkoa llegaba junto a su familia el azpeitiarra Aritz Olaizola, a quien lo que más impresionó fue «la variedad de peces y lo diferentes que son». Considera el Aquarium un «lugar para pasarlo bien y, además, si fuera pasas frío, aquí estás a gusto y aprendes cosas nuevas».