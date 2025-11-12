La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...» La mujer, nacida en San Sebastián, ha lamentado en redes sociales «no poder pagar una vivienda» en la capital guipuzcoana

«Soy de San Sebastián, nací en la calle Duque de Mandas y estudié en el colegio Francés en el Paseo de Francia al lado de la estación. Me fui por trabajo y ahora quiero volver», es como arranca una publicación compartida en redes sociales por Isabel, una guipuzcoana que ha lamentado no poder pagar una vivienda en la ciudad.

«Pero es imposible porque se necesitan más de seis vidas para pagar una vivienda», continua reflexionando Isabel en la publicación de Facebook publicada el lunes. «Es la ciudad más cara, pero la más bonita», admite sobre la belleza de la capital guipuzcoana.

Aunque Isabel va más allá y comenta que «dichosos los franceses que se aprovechan de la proximidad», dice refiriéndose a la cercanía y la accesibilidad a San Sebastián que tienen los galos gracias al Topo. «Con lo mal que les caemos...qué envidia me dan», resalta.

La playa de La Concha, el Paseo Nuevo, Igeldo y el mar de San Sebastián

«Si alguien se entera de un piso accesible en compra o alquiler, razonable, me avisáis. Muchas gracias», dice revelando el motivo de su publicación en la que ha añadido más detalles respondiendo a los comentarios de los usuarios: «Vivo en Vitoria-Gasteiz porque trabajé aquí, pero echo de menos el mar, La Concha, el Paseo Nuevo, Igeldo...».

«Yo también nací en San Sebastián, pero me crié en Tolosa y cuando de viuda quise retornar fue imposible», comentaba otra usuaria que ha empatizado con Isabel al igual que otros muchos que han reaccionado a la publicación y han dejado sus comentarios.