La Guardia Municipal identifica a 122 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera

Más de un centenar de personas, 122 hombres concretamente, han sido identificadas esta viernes en los tres pabellones abandonados del barrio donostiarra de Herrera, a raíz de una inspección de las instalaciones acometida por técnicos del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Donostia. Para garantizar la seguridad y poder realizar la inspección de manera correcta, la Guardia Municipal, apoyada por efectivos de la Ertzaintza, han acudido para sacar de las instalaciones a las personas que duermen en ellas.

Según han informado fuentes del Ayuntamiento de Donostia, todas las personas localizadas son extranjeras, varones, y mayores de edad. La inspección, que ha arrancado con el despliegue policial sobre las 7.30 horas de la mañana, se ha llevado a cabo a requerimiento de la Asociación de Vecinos Herripe, que elevó esta petición al consistorio en agosto.

«Se han comprobado varios objetos de dudosa procedencia, pero hasta el momento solo se ha ocupado un teléfono móvil, por estar a nombre de una persona que no se encontraba en el lugar y que, tras contactar con él, no sabe precisar si se lo robaron o lo perdió«, señalan fuentes del consistorio.