Josep, director ejecutivo de la Fundación Guitarras Alhambra, actuando (es teatrante) en el Festival de Teatro Clásico de Peñíscola. LA DIAGO STUDIO

«Hay grandes tocadores, Sohta Nakabayashi o José Fermín Fernández...»

Josep Valero | Acaba pronto la inscripción para el concurso junior de Alhambra Guitarras

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:17

Comenta

Desde Muro de Alcoy, Alicante, llaman a DV Patricia Barretto, coordinadora de Alhambra Educa, y Josep Valero, director ejecutivo de la Fundación Alhambra Guitarras. ... Llaman para recordar que el próximo viernes acaba el plazo de inscripción para el duodécimo Concurso Internacional de Guitarra Alhambra para Jóvenes (Cigaj). Están seguros de que en Donostia, donde viven guitarristas maravillosos como David Escudero, tan cerca de Pamplona, donde nació Sabicas, al lado mismo de Musikene, tiene que haber chicas y chicos que toquen bien y quieran competir con los mejores de su misma edad. Y emprender una gira que les llevará a Verona, Rust (Austria) y Dallas. Aprovechando la llamada, hablamos con Josep, que además de director ejecutivo es filólogo, gestor cultural, teatrante y veranea en Baztan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

