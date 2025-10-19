«Hay grandes tocadores, Sohta Nakabayashi o José Fermín Fernández...»

Desde Muro de Alcoy, Alicante, llaman a DV Patricia Barretto, coordinadora de Alhambra Educa, y Josep Valero, director ejecutivo de la Fundación Alhambra Guitarras. ... Llaman para recordar que el próximo viernes acaba el plazo de inscripción para el duodécimo Concurso Internacional de Guitarra Alhambra para Jóvenes (Cigaj). Están seguros de que en Donostia, donde viven guitarristas maravillosos como David Escudero, tan cerca de Pamplona, donde nació Sabicas, al lado mismo de Musikene, tiene que haber chicas y chicos que toquen bien y quieran competir con los mejores de su misma edad. Y emprender una gira que les llevará a Verona, Rust (Austria) y Dallas. Aprovechando la llamada, hablamos con Josep, que además de director ejecutivo es filólogo, gestor cultural, teatrante y veranea en Baztan.

– Yo creo que te he visto por Donostia. Pero hace ya bastante.

– Voy mucho a San Sebastián, pero lo más seguro es que nos hayamos conocido en 2016, cuando fuisteis Capital Cultural Europea. Vinimos a actuar con nuestro proyecto (toda una realidad) Escena Erasmus.

– ¡¡Escena Erasmus!!

– Es un programa de la Universitat de València pionero en Europa, Resulta que Valencia es la ciudad europea que más alumnos de Erasmus recibe. La idea es ofrecerles (también a los locales o a nacionales y extranjeros que no sean Erasmus ni Leonardo) una formación escénica y la impresión, magnífica e imborrable, de estrenar textos y dramaturgias inéditas creadas por autores de máxima calidad como pueden ser Carles Alberola, Carmen Amoraga, Máximo Huerta, María Andrés o Joaquín Camps. Después de venir a Donostia recibimos el Premio Europeo Carlomagno de la Juventud ...

– Hemos empezado hablando de teatro y no de guitarras. Un poco raro, ¿no?

– No creas. A mí me nombraron director ejecutivo de la Fundación Alhambra Guitarras el pasado abril. Hasta entonces, y ahora mismo, he sido, soy, hombre de teatro. Yo creo que desde que mi abuela Rosa Cusín y una vecina nuestra, Conchín, que era gran intérprete de zarzuelas, me metieron el gusanillo y me apuntaron en el Cuadro Artístico La Paz de nuestro pueblo, Siete Aguas, ceca de Buñol. Mi primer papel, de crío, fue el pequeño Tim del 'Cuento de Navidad' de Dickens. De mayor fundé, con otros, la compañía Crit. Crítica, atrevida y también historicista. Hemos representado a los magnos autores del siglo de oro de la literatura valenciana en Almagro. En catalán.

«La guitarra como instrumento de rehabilitación. Física. Mental. La guitarra en la cárcel, para que los presos la usen como medio de expresión, de 'quejío', de esperanza. La primera guitarra para los peques. Chiquita, de colores y con pegatinas pero con un sonido superprofesional»

– Bonita historia la de las guitarras Alhambra, ¿no? Dicen que todo empezó hace 60 años cuando alguien de Muro de Alcoy le pidió al magnífico ebanista de Manufacturas Jachi que le hiciera una guitarra, algo que él, Francisco Martínez Clavel, nunca había hecho. No debió de salirle mal, por lo que parece.

– Al contrario, le salió muy bien. Tanto que recibió más encargos. Tanto que con el tiempo decidió dejar de ser ebanista y convertirse en lutier. Hay otros nombres muy importantes en Guitarras Alhambra, luteros, lauderos o violeros como José María Villanueva o Javier Mengual. O el mismo Sebastián Pitré, que ha creado un método de enseñanza para niños, dentro del programa llamado 'Pepita, mi primera guitarra'.

– Las guitarras Alhambra de más alto rango reciben el nombre de Deseada.

– Porque cuando los músicos acuden a que les hagan una (con las maderas más nobles, palo santo, olivo...) siempre dicen 'desearía que las cuerdas... desearía que el mástil... desearía que los trastes...'

– Kiko Veneno toca una de esas Deseada.

– SÍ. Pero a mí me gusta también decir que es la elección de uno de los jóvenes con más futuro en el universo de la guitarra flamenca, José Fermín Fernández, tremendo tocaor granadino, de 30 años y autodidacta. Sus armonías son impresionantes y sus juegos rítmicos alucinantes. Me complace también hablar de Sohta Nakabayashi, que empezó a estudiar guitarra en Tokio con tres años y toca, naturalmente, una Deseada, aparte de nuestro premio Ciga habrá obtenido una docena más y varios otorgados por el público de los concursos.

– Me decías que la pasión de los músicos e intérpretes orientales por la guitarra no es un mito sino una realidad apabullante...

– No lo dudes. El presente y el futuro de la guitarra clásica, de la española, está en Asia, en Japón, en China. Les maravilla que sea un instrumento tan de raíz y de alma. De esos que emocionan. Que les permite expresar esa locura que por cultura no están acostumbrados a exteriorizar. Yo les he visto tocar la música más vanguardista y luego llorar tocando 'Recuerdos de la Alhambra'.

– Se acaba el plazo de inscripción...

– Quedan seis días. Una oportunidad única. Seguro que en Donostia hay guitarristas jóvenes que se merecen una Deseada. Una gira internacional. Un acompañamiento en su carrera...