Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un gran geiser sorprende a los vecinos de Ulia
San Sebastián

Un gran geiser sorprende a los vecinos de Ulia

La rotura de una tubería de agua ha generado un fuerte chorro de agua en esta zona de San Sebastián

J. F.

San Sebastián

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:33

La rotura de una tubería a pie de calle ha sorprendido a los vecinos de la zona de Ulia, en Donostia, por el espectacular chorro de agua a presión que ha generado. Este curioso 'geiser' ha llamado la atención de vecinos y paseantes, que observaban cómo el agua superaba los cuatro pisos de altura.

Agentes de la Guardia Municipal de San Sebastián han vigilado la zona del incidente para evitar daños personales a la espera de la llegada de los técnicos que han procedido a solventar una avería que ha provocado el vertido de una gran cantidad de agua en toda la zona y que hacía peligroso el paso de vehículos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  3. 3 Franco Berrino, epidemiólogo de 81 años: «El azúcar provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  4. 4

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  5. 5 La despedida a Fran, conocido camarero de San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  6. 6

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  7. 7 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»
  8. 8 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  9. 9 Los dos galanes más atractivos y gamberros de Hollywood
  10. 10 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un gran geiser sorprende a los vecinos de Ulia