Un gran geiser sorprende a los vecinos de Ulia

La rotura de una tubería a pie de calle ha sorprendido a los vecinos de la zona de Ulia, en Donostia, por el espectacular chorro de agua a presión que ha generado. Este curioso 'geiser' ha llamado la atención de vecinos y paseantes, que observaban cómo el agua superaba los cuatro pisos de altura.

Agentes de la Guardia Municipal de San Sebastián han vigilado la zona del incidente para evitar daños personales a la espera de la llegada de los técnicos que han procedido a solventar una avería que ha provocado el vertido de una gran cantidad de agua en toda la zona y que hacía peligroso el paso de vehículos.

