Un gran geiser sorprende a los vecinos de Ulia
La rotura de una tubería de agua ha generado un fuerte chorro de agua en esta zona de San Sebastián
J. F.
San Sebastián
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:33
La rotura de una tubería a pie de calle ha sorprendido a los vecinos de la zona de Ulia, en Donostia, por el espectacular chorro de agua a presión que ha generado. Este curioso 'geiser' ha llamado la atención de vecinos y paseantes, que observaban cómo el agua superaba los cuatro pisos de altura.
Agentes de la Guardia Municipal de San Sebastián han vigilado la zona del incidente para evitar daños personales a la espera de la llegada de los técnicos que han procedido a solventar una avería que ha provocado el vertido de una gran cantidad de agua en toda la zona y que hacía peligroso el paso de vehículos.
