El Gordo de la Primitiva deja un buen pellizco en San Sebastián Un acertante de este juego de Loterías y Apuestas del Estado se lleva 68.455 euros tras lograr un premio de segunda categoría

I.G. San Sebastián Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:04

La suerte sonríe a San Sebastián. Este domingo el Gordo de la Primitiva ha dado una gran alegría a un jugador después de que haya repartido 68.455 euros en la capital guipuzcoana. El apostante de este juego de Loterías y Apuestas del Estado ha obtenido un premio de segunda categoría tras dar con los cinco números de la combinación ganadora de este 9 de noviembre de 2025. El único que no ha acertado ha sido el número clave, lo que le hubiera otorgado el premio gordo.

El acertante de este premio de segunda categoría del Gordo de la Primitiva selló su boleto en San Sebastián, concretamente en un punto de venta situado en la calle Arri Berri 16, en el barrio de Altza. Sólo ha habido otro ganador más en esta categoría, pero que validó su apuesta en Llíria (Valencia). Ningún apostante ha dado con el premio de primera categoría de la jornada, que reservaba un bote de 8.500.000 euros.

La combinación ganadora del sorteo del Gordo de la Primitiva de este domingo ha sido la siguiente: 01, 05, 18, 24 y 29. El número clave es el 9. En total se han recaudado 3.660.181,5 euros, mientras que se han repartido 2.013.099,83 euros en premios.