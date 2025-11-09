Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

El Gordo de la Primitiva deja un buen pellizco en San Sebastián

Un acertante de este juego de Loterías y Apuestas del Estado se lleva 68.455 euros tras lograr un premio de segunda categoría

I.G.

San Sebastián

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:04

Comenta

La suerte sonríe a San Sebastián. Este domingo el Gordo de la Primitiva ha dado una gran alegría a un jugador después de que haya repartido 68.455 euros en la capital guipuzcoana. El apostante de este juego de Loterías y Apuestas del Estado ha obtenido un premio de segunda categoría tras dar con los cinco números de la combinación ganadora de este 9 de noviembre de 2025. El único que no ha acertado ha sido el número clave, lo que le hubiera otorgado el premio gordo.

El acertante de este premio de segunda categoría del Gordo de la Primitiva selló su boleto en San Sebastián, concretamente en un punto de venta situado en la calle Arri Berri 16, en el barrio de Altza. Sólo ha habido otro ganador más en esta categoría, pero que validó su apuesta en Llíria (Valencia). Ningún apostante ha dado con el premio de primera categoría de la jornada, que reservaba un bote de 8.500.000 euros.

La combinación ganadora del sorteo del Gordo de la Primitiva de este domingo ha sido la siguiente: 01, 05, 18, 24 y 29. El número clave es el 9. En total se han recaudado 3.660.181,5 euros, mientras que se han repartido 2.013.099,83 euros en premios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  2. 2

    Vivienda proyecta 3.000 pisos en Auditz Akular y un polo tecnológico
  3. 3 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  4. 4 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  5. 5 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  6. 6 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  7. 7 La incontenible emoción de Alex Roca, el maratoniano con una discapacidad del 76%, tras finalizar la Behobia
  8. 8 El leonés Raúl Celada y la ecuatoriana Kathy Tisalema se coronan en la Behobia
  9. 9 Verdeliss «ya puede añadir a su curriculum» la Behobia - San Sebastián: «Empecé a correr por el pique con mi marido»
  10. 10

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gordo de la Primitiva deja un buen pellizco en San Sebastián

El Gordo de la Primitiva deja un buen pellizco en San Sebastián