Goia entregará la makila de una investidura fugaz y con dudas sobre el número de candidatos

Mañana se elige al nuevo alcalde de San Sebastián en un Pleno extraordionarioo convocado para las 11.30 horas por la Secretaría General del Ayuntamiento. ... Jon Insausti será elegido para sustituir a Eneko Goia, quien estará presente en la ceremonia y entregará la simbólica makila de mando a su sucesor, hasta ahora concejal de Cultura y portavoz del grupo PNV. Será una sesión corta, pero no exenta de emoción, y con algunas incógnitas que se irán despejando en las próximas horas.

Ayer se celebró una Junta de Portavoces extraordinaria para decidir algunos aspectos de la ceremonia, como la duración y el orden de intervención de los grupos municipales una vez elegido el nuevo alcalde. Serán intervenciones cortas, como la que pronunciará Insausti, que previsiblemente no superará los 10 minutos y que, por tanto, no será tanto un discurso político como una pincelada de los nuevos aires que quiere traer a Ijentea.

La sesión comenzará con la toma de posesión de los dos nuevos concejales que entran en la corporación. Se trata de Tomás Pascua, que sustituirá al edil del PP Jorge Mota, quien renunció el mismo día que Goia, e Idoia Gracia, que entra a formar parte del grupo municipal del PNV en sustitución del alcalde saliente.

Estos ediles esperarán en los asientos del público para que, una vez sean llamados, entregar las credenciales y su identificación antes de proceder formalmente a jurar o prometer cumplir fielmente las obligaciones del cargo. Una vez efectuado el procedimiento, los nuevos ediles se sentarán en la butaca que les corresponde junto al resto de miembros de su grupo municipal.

Finalizado este punto, la secretaria, Nagore Sarasola, dará paso al tercer punto del orden del día: la elección del alcalde. En ese momento se sabrá, si algún grupo no lo anuncia antes, si se presentan a la votación otros candidatos diferentes a Jon Insasuti, algo que podría suceder en el caso de EH Bildu, aunque la coalición no lo ha querido confirmar hasta el momento.

Elkarrekin explicó a DV que no presentará candidato a la votación y el PSE tampoco puede, en virtud de sus acuerdos con el PNV para propiciar la elección como alcalde al candidato de la lista más votada en todos los municipios.

El PP tampoco va a presentar candidato porque en los últimos días ha tendido la mano al PNV para votar afirmativamente la elección de Insausti si los jeltzales son sensibles a un decálogo que les han planteado sobre el ejercicio del gobierno municipal. Fuentes próximas al nuevo alcalde indicaron que ven el gesto del PP como «positivo» de cara a hablar en el futuro pero no habrá movimientos en las horas previas a la investidura de Jon Insausti.

Los jeltzales no necesitan de estos votos para que Jon Insausti agarre la makila que le entregará Eneko Goia. Es necesario tener la mayoría absoluta de los votos –14 papeletas– para salir elegido en la votación. Insausti no los va a tener, si el PP no vota a favor, dado que PNV y PSE suman 14 concejales, pero uno de ellos, Juanra Viles, está de baja desde hace meses y no podrá asistir a la sesión.

Como ninguno de los candidatos obtendrá mayoría absoluta –si EH Bildu presenta candidato no sumará más de 8 votos, a lo sumo 10 si fuera votado también por Elkarrekin– será proclamado automáticamente alcalde el candidato de la lista que más votos populares obtuvo en las elecciones municipales de 2023: el PNV.

Solo está prevista una intervención de 5 minutos para los portavoces de los grupos y una de unos 10 minutos para el nuevo alcalde, que recibirá la makila de manos de su predecesor. La sesión terminará con sesiones de fotos de Insausti, séptimo alcalde de la democracia, con familiares, invitados y miembros de la corporación.