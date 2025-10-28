Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Insausti, junto a Goia, durante su presentación como próximo alcalde y futuro candidato del PNV. lobo altuna

Goia entregará la makila de una investidura fugaz y con dudas sobre el número de candidatos

Un Pleno extraordinario elegirá mañana a Jon Insausti como nuevo alcalde de San Sebastián en una ceremonia corta que no estará exenta de emoción

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Martes, 28 de octubre 2025, 07:02

Comenta

Mañana se elige al nuevo alcalde de San Sebastián en un Pleno extraordionarioo convocado para las 11.30 horas por la Secretaría General del Ayuntamiento. ... Jon Insausti será elegido para sustituir a Eneko Goia, quien estará presente en la ceremonia y entregará la simbólica makila de mando a su sucesor, hasta ahora concejal de Cultura y portavoz del grupo PNV. Será una sesión corta, pero no exenta de emoción, y con algunas incógnitas que se irán despejando en las próximas horas.

