El GOe no tiene aún licencia de primera utilización ni de actividad

El edificio de GOe de Manteo no cuenta aún con las licencias de primera utilización y actividad. La concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus, admitió, ... a una pregunta de EH Bildu formulada en la comisión de Desarrollo y Planificación del Territorio del Ayuntamiento de San Sebastián, que el edificio inaugurado oficialmente el pasado día 20 no dispone de los permisos necesarios. La coalición criticó este hecho ante la evidencia de que «hay actividad» en su interior.

El concejal de EH Bildu Ricardio Burutaran preguntó al gobierno municipal en esta comisión sobre si los permisos estaban concedidos para poder utilizar el edificio. «No hemos recibido información de las licencias de primera utilización y de actividad de este edificio. La acera está cerrada, el vallado aparece y desaparece en una obra que ya está inaugurada».

El concejala delegada de Urbansimo respondió que las licencias «están solicitadas pero no concedidas». La edil explicó que había habido «un error en la ejecución de la acera» que discurre en paralelo al edificio, que «esperemos que esté ejecutada en una semana».

«Edificio sin actividad»

Burutaran apuntó que el GOe anuncia en su web «talleres, conferencias y otros eventos» y se preguntó en voz alta si es legal que se pueda utilizar un edificio que no cuenta con los permisos pertinentes. «Para nosotros es evidente de que no se puede soplar y sorber al mismo tiempo», concluyó.

Arzallus afirmó que el edificio «no ha tenido actividad» aparte de la inauguración, «cuando no se visitaron todos los espacios» debido a que faltaban algunas obras por realizar.