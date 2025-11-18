Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El nuevo edificio está pendiente de recibir las licencias de primera utilización. Arizmendi
San Sebastián

El GOe no tiene aún licencia de primera utilización ni de actividad

EH Bildu critica que se realicen actividades y talleres en un edificio que no cuenta con permiso de apertura y funcionamiento

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:47

Comenta

El edificio de GOe de Manteo no cuenta aún con las licencias de primera utilización y actividad. La concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus, admitió, ... a una pregunta de EH Bildu formulada en la comisión de Desarrollo y Planificación del Territorio del Ayuntamiento de San Sebastián, que el edificio inaugurado oficialmente el pasado día 20 no dispone de los permisos necesarios. La coalición criticó este hecho ante la evidencia de que «hay actividad» en su interior.

