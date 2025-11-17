Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Donostia acuerdan impulsar la reurbanización de las zonas afectadas por las obras del Topo Su puesta en funcionamiento está prevista para el segundo semestre de 2026

El Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de San Sebastián han acordado impulsar la reurbanización de las zonas afectadas por las obras del 'Topo' antes de su puesta en marcha. La previsión es que los trabajos de construcción de la pasante soterrada finalicen en la primera mitad de 2026, aunque su entrada en funcionamiento se espera a lo largo del segundo semestre de 2026.

La consejera de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, Susana García Chueca, y el nuevo alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, se han reunido este lunes por primera vez, para analizar los diferentes proyectos que el Ejecutivo autonómico está desarrollando en la capital guipuzcoana.

Las obras de reurbanización de los espacios liberados tras las obras se están llevando a cabo por parte del ente público del Gobierno Vasco Euskal Trenbide Sarea en coordinación con el Ayuntamiento de San Sebastián y las afecciones que han originado los trabajos se han ido mitigando en los últimos meses de manera progresiva. Los 12.332 metros cuadrados de ocupación del tramo Lugaritz-Miraconcha están ya liberados, según han informado ambas instituciones en un comunicado.

Por su parte, de los 19.952 metros cuadrados afectados entre Miraconcha y Easo se han liberado 3.720, la mayoría en el centro de la ciudad, mientras que la mayor parte todavía ocupada corresponde a las casetas de obra y los trabajos de emboquille en Pío Baroja y Morlans.

La última liberación de espacios ocupados por la obra se produjo el pasado 29 de octubre con la reapertura de la plaza Xabier Zubiri, mientras que en las calles Easo, San Bartolomé y dos tramos de la calle San Martín ya se ha eliminado todo rastro de las afecciones.

En todas estas actuaciones la prioridad ha sido «favorecer la movilidad peatonal, con espacios diáfanos y amplias aceras, así como facilitar el acceso del transporte público», según las mismas fuentes.

Por otro lado, en este momento también se están llevando a cabo las obras del ascensor que unirán la calle San Roque, Salud y Autonomía, que conectará el barrio de Aiete directamente con la futura estación soterrada de Amara.

En el encuentro, se han abordado entre otros proyectos la liberación de los 21.000 metros cuadrados de la playa de vías de Amara gracias a construcción de la pasante, un espacio que podrá destinarse a usos residenciales y de servicios a la ciudadanía donostiarra, o la plena operatividad de la estación de Atotxa cuya finalización está prevista para las próximas semanas.

García Chueca ha resaltado en el encuentro que «el año 2026 marcará un antes y un después en la movilidad de la capital guipuzcoana y del resto del territorio, con la puesta en servicio del nuevo 'Topo' en la ciudad con tres nuevas estaciones pero también con la creación de nuevos espacios en superficie que van a mejorar la calidad de vida de las personas que vivimos en la ciudad».

Por su parte, Insausti, ha indicado que «en menos de un año, en Donostia, vamos a sufrir una transformación tremenda con la llegada del 'Topo', que va a favorecer un objetivo prioritario como es el de unir mejor los barrios entre sí y también va a mejorar la conexión con los municipios colindantes».

«Además, también el año que viene vamos a poder visualizar esa ciudad futura con el concurso de playa de vías de Easo, al que se unirán los de Sagüés, el de cuarteles de Loiola y el de Illunbe», ha añadido. Finalmente, ha aplaudido que el Consistorio donostiarra cuenta con la colaboración del Gobierno Vasco para «hacer de Donostia una ciudad más cómoda y amable desde el punto de vista de la movilidad, para mejorar la calidad de vida de las y los donostiarras».