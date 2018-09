Sin ubicación alternativa para el mercadillo de los domingos Puestos del mercadillo de los domingos, en su ubicación actual del paseo del Árbol de Gernika. / SARA SANTOS Ha descartado una decena de posibles localizaciones porque no reúnen las condiciones | El socialista Gurpegui explica que se precisan 400 metros lineales para dar cabida a todos los puestos y furgonetas y que la accesibilidad para el público es la prioridad JORGE F. MENDIOLA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 19 septiembre 2018, 06:38

El mercadillo de los domingos seguirá de momento en el paseo del Árbol de Gernika, adonde fue trasladado desde Anoeta por las obras de reforma del estadio. Las quejas recibidas por los vecinos de esta zona del Centro obligaron al Ayuntamiento a buscar una ubicación alternativa, tarea a la que ha dedicado el último año y que hoy por hoy continúa sin dar resultado.

El gobierno municipal no encuentra un espacio en la ciudad que pueda acoger en las debidas condiciones a los cerca de sesenta asentadores del mercadillo y que también cumpla otras condiciones que se consideran innegociables. La más importante, que además es prioritaria para el departamento de Espacios Públicos, es la accesibilidad.

Para trasladar el mercadillo se necesita una superficie de 400 metros lineales para dar cabida a todos los puestos, las furgonetas y demás logística. Y eso no es sencillo con una orografía como la de la capital guipuzcoana, en cuyo mapa no abundan las grandes explanadas.

Según explica el concejal del PSE Alfonso Gurpegui, su departamento ha descartado una decena de posibles ubicaciones diferentes a la actual. Una, por ser demasiado pequeñas. Otras, por estar demasiado lejos de la trama urbana.

Entre los descartes figuran la calle Gregorio Ordóñez, los alrededores de los institutos Politécnico Easo y Usandizaga, el paseo de Errondo, el Paseo Nuevo, el paseo de Bizkaia o la plaza Tomás Alba de Sagüés. Esta última sí se ajustaría a las pretensiones del Ayuntamiento, pero el problema es que hay muchos domingos en que está ocupada por actividades de todo tipo.

Se han analizado y rechazado puntos más alejados del Centro como son la plaza Sagastieder de Intxaurrondo o los tableros de la Variante en Loiola. Antes de decidirse por el paseo del Árbol de Gernika, el gobierno municipal estudió asimismo otros emplazamientos provisionales como la calle Urdaneta, Illunbe o el Carmelo Balda. «En ninguno de ellos hemos encontrado la posibilidad de llevar el mercadillo», lamenta Gurpegui, quien avanza que las dos opciones que quedan sobre la mesa «no gustan» a los asentadores.

La primera de ellas, el paseo de Zorroaga -la que más números tiene de superar el corte- no les convence porque no habría sitio para instalar todos los puestos. La segunda, en Igara, tampoco les seduce porque está alejada del núcleo urbano. Fuera de la ciudad sí habría espacios con la amplitud demandada, pero el criterio que aplica el ejecutivo local en la búsqueda es que este mercadillo cumple una función de servicio público y para que así sea debe tener unas condiciones de accesibilidad determinadas.

«Si lo llevamos a un polígono industrial donde no llegue el transporte público, probablemente no habrá ningún vecino que se queje pero no estará prestando el servicio que tiene que prestar. Hay que conjugar todas las necesidades y ahí reside la dificultad del proceso, mayor de lo que imaginábamos», argumenta el edil socialista en respuesta a una pregunta del PP en las comisiones de Pleno.

Entretanto, las obras de Anoeta queman etapas y podría parecer que se abre la puerta al regreso del mercadillo a su ubicación original, pero Gurpegui rebaja la efervescencia de esta previsión. «Nos hemos interesado por saber en qué medida se irán liberando espacios alrededor del estadio, pero nadie nos garantiza plazos ni fechas. Todavía falta un año y seguimos trabajando», concluye.