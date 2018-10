La gestión ciega

Decía la semana pasada el director de la Escuela de Arquitectura de Donostia, Juan José Arrizabalaga, en la presentación del congreso Arcadia 5 -hoy y mañana en Donostia- que la política bracea entre las normativas municipales y los promotores. En efecto: ningún partido se presenta a los comicios con la demolición de algunos de los edificios emblemáticos de la ciudad en su programa electoral. No obstante, una cosa acaba llevando a la otra y llegado el momento, el concejal de turno tramitará con mano firme todos los permisos y, en caso de duda, se remite al cumplimiento de la ley. Lejos de lamentarlo, los políticos de carrera se vanaglorian de su feroz desideologización. «Vengo de la gestión municipal y ahí no caben la política y la ideología», proclaman con orgullo, antes de añadir: «Sólo el interés de los ciudadanos». Y entonces, uno se pregunta: ¿para qué elegimos entre uno y otro? Donde esté un buen informe técnico -siempre votado en la nebulosa de la anterior legislatura- que se quite cualquier compromiso político. Quizás sería mejor sacar a oposición las concejalías y elegir por sufragio universal a los técnicos. Al fin y al cabo, detrás de toda decisión hay una ideología, en último extremo, la de la obediencia ciega a la burocracia, que también lo es. La otra opción es que no haya ideología: entonces estamos ante intereses. Privados, por supuesto, o en fórmula mixta, en el mejor de los casos.