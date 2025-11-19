Garbera inaugura una exposición que recoge la historia de Dbus

El centro comercial Garbera ha inaugurado una exposición que recoge la historia de Dbus y la evolución del transporte público en autobús en Donostia. La ... muestra está formada por diferentes paneles que resumen de manera muy visual la evolución de la Compañía del Tranvía desde su creación en 1886, así como la transformación que ha vivido la flota hasta convertirse en una moderna y sostenible.

Además de este repaso histórico, se recoge información sobre el funcionamiento de los nuevos autobuses eléctricos y sus diferentes dispositivos, el proceso de fabricación de estos vehículos, cómo funcionan las baterías eléctricas y sus características, así como las ventajas y beneficios que representan para la ciudadanía. Esta muestra, creada con motivo de la Semana de la Movilidad celebrada en septiembre, se podrá visitar hasta el 8 de diciembre.

Más allá de contemplar la exposición, los visitantes a la muestra podrán subirse a un autobús Mercedes de 1989, que prestó servicio en Donostia hasta 2004. Este vehículo se podrá visitar en Garbera los sábados 22 y 29 de noviembre de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00, gracias a Agabus, la Asociación Guipuzcoana de Amigos del Autobús, surgida en el seno de Dbus y que trabaja por conservar el patrimonio relacionado con la movilidad en la ciudad.

Garbera y Dbus se unen así con esta exposición para visibilizar la importancia del transporte público. «Queremos que acceder a Garbera sea cada vez más fácil y sostenible, es uno de nuestros grandes compromisos con nuestra comunidad. Esta muestra pone en valor precisamente la movilidad sostenible de nuestra ciudad, que debemos seguir impulsando y fortaleciendo», asegura la gerente de Garbera, Nuria Vegas, quien recuerda que este espacio fomenta no solo el transporte público, sino el acceso a pie, en bicicleta o en vehículos eléctricos, con puntos de recarga y aparcamientos adaptados.

Por su parte, Dbus cuenta en estos momentos con 23 autobuses 100% eléctricos y en las próximas semanas se espera que se incorporen a la flota 24 nuevos autobuses de 12 metros, lo que supondrá que el 30% de la flota será eléctrica. La transformación de la flota forma parte de Bideberdea, la apuesta de Dbus y del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián para convertir el transporte público en un servicio limpio, eficiente y silencioso, con el objetivo de que en 2030 la flota de Dbus sea 100% sostenible.