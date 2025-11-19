Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Uno de los paneles que resumen la historia de Dbus en Garbera.
San Sebastián

Garbera inaugura una exposición que recoge la historia de Dbus

La muestra que resume la evolución del transporte público en autobús en Donostia se podrá ver hasta el 8 de diciembre

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:39

Comenta

El centro comercial Garbera ha inaugurado una exposición que recoge la historia de Dbus y la evolución del transporte público en autobús en Donostia. La ... muestra está formada por diferentes paneles que resumen de manera muy visual la evolución de la Compañía del Tranvía desde su creación en 1886, así como la transformación que ha vivido la flota hasta convertirse en una moderna y sostenible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

