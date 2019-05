«¿Galería de arte? No, un estudio cerrado con un escaparate» Sorpresa. Vich confía en que la fórmula de su nuevo estudio genere curiosidad. / MICHELENA Ciudadanos Juan Gabriel Vich Pintar dentro pero mostrar obras fuera, en la calle Soroa MIKEL G.GURPEGUI Jueves, 30 mayo 2019, 10:09

Un día de estos, cuando menos lo esperemos, caerá el telón blanco que todavía cubre el reformado local de la calle José María Soroa, 17. Y al otro lado del cristal aparecerán unas pocas obras de Juan Gabriel Vich, discreto, veterano y muy reflexivo pintor donostiarra.

- O sea, que abre galería, ¿no?

- Pues no, no va a ser una galería ni un espacio abierto al público, sino un estudio cerrado pero con un punto de comunicación con el exterior.

«Más allá de lo visual, yo creo que la pintura es un proceso mental, de elaboración complejísima»

- ¿Y eso cómo es?

- Es un proyecto que tenía desde hace tiempo. Cuando me decidí a dar el salto, lo hice primero porque ya no tenía espacio para trabajar donde estaba. Y una vez que te decides a hacerlo, intenté buscar un sitio cómodo, atractivo y que me diera juego. Lo encontré en este local de José María Soroa, que dentro tiene el espacio que necesito para generar mi obra y en su parte que da a la calle cuenta con un pequeño espacio a la vista, un escaparate.

- O sea, que Vich Studio va a ser un taller cerrado pero con ventana.

- Exacto. Los artistas normalmente tenemos nuestro trabajo escondido y solo lo mostramos en las exposiciones. Este escaparate me da la posibilidad de sacar a la luz mi trabajo de otro modo, con cuentagotas. Mostrar tres o cuatro piezas, algo escueto, simple de expresión, que se vaya renovando. Incluso hacer obras específicas, pequeñas instalaciones ideadas para ser vistas en ese espacio. Espero que el estudio y el escaparate se alimenten mutuamente.

- ¿Y qué es lo primero que veremos en el escaparate?

- Empiezo con cosas de exposiciones anteriores que he elegido porque son significativas para mí, no por las obras en sí sino porque tienen detrás historias que me apetece que me acompañen en este momento del arranque. Luego, cuando vea, al ritmo que vaya surgiendo, las iré cambiando, jugando con el espacio, sin agobiarme. Y quizás también ofreceré ese pequeño espacio para que otros artistas puedan ocuparlo.

- ¿Cómo espera que reaccione el ciudadano que camine por la calle y entre taller y tienda se encuentre con sus guiños artísticos?

- Está por ver. Es una calle con vida, por la que a diario pasan muchas personas. Se van a encontrar con algo que no esperan. Confío en que genere cierta sensación de sorpresa y curiosidad. La gente no entra en las galerías de arte y, con esta fórmula, voy a sacarles mi obra a la calle.

- ¿Pero podrán entrar?

- En principio, no. Soy un pintor y no quiero una galería que me ate a un horario, ni que mi trabajo sufra interrupciones. Si hay alguien interesado, que me llame, quedamos y le atiendo encantado, que también me interesa vender obra. En definitiva, Vich Studio va a ser un espacio de trabajo cerrado, privado, pero con un punto de acceso y comunicación con el exterior.

- Tituló una exposición suya 'Canto sereno'. En estos tiempos tan acelerados, crea desde la calma.

- Sí, soy de darle muchas vueltas a los trabajos, dejarlos reposar, analizar, rebuscar... aunque luego también queme algunas etapas de manera rápida. Aunque parezca que mi obra es muy limpia, pulcra, detrás hay una gran criba, mucha autoexigencia, muchas dudas y un gran esfuerzo a la hora de definir conceptos. Es una lucha para que los cuadros transmitan las emociones que intuyo, que expresen lo que quiero.

- Y cada vez de manera distinta.

- Me obsesiona no hacer siempre las mismas cosas; me da pánico repetirme. Me esfuerzo por estar alerta para no repetir gestos sabidos, recetas que funcionan, caminos ya recorridos, técnicas eficaces que pueden dar un resultado atractivo pero que me llevan a un territorio muerto. Y un cuadro tiene que expresar la vida. No solo tu vida personal sino diría más, la vida en general de un tiempo... El objetivo es muy complejo, inalcanzable...

- Un terreno etéreo pero que a la vez tiene que entrar por los ojos.

- Tiene que entrar por los ojos pero te diría que no es visual.

- ¿Cómo que la pintura no es visual? ¿Qué quiere decir?

- Es que muchas veces nos quedamos en el impacto visual, en lo que recoges en el primer golpe de vista, y no haces más esfuerzo. Me interesa más el deslumbramiento que alguna vez se produce cuando algo trasciende, te remueve y traspasa ese primer momento de ver la obra. Más allá de lo visual, yo creo que la pintura es un proceso mental, de elaboración complejísima.

- Cambiando de tema, ¿cómo ve el panorama artístico donostiarra?

- Pertenezco a una generación que está trabajando en plena madurez, intelectual y artística, pero casi todos estamos en la cuerda floja; siempre lo hemos estado. Gente haciendo cosas interesantes hay, pero falta visibilidad. Los espacios para exponer son escasos.

- ¿Para cuándo una exposición individual en esta su ciudad?

- Hasta ahora no me he prodigado. Espero que en algún momento surja la oportunidad de hacer esa exposición, que me apetece muchísimo.