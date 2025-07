La exposición que la galería Sakana atesora hasta agosto tendría que, tras su paso por Estrasburgo y antes de ser presentada en Nantes, haber tenido ... un lugar y una ocasión en Bilbao, pero no pudo ser así que el Institute Français contactó con Paul Bihr, el creador de este apasionante lugar tan cerca de Cristina Enea, y negoció que la obra de la bayonesa Gabrielle Duplantier se exhibiera en el extraño y sugerente pasaje de Alkolea. Y ahí está. Gabrielle ha obtenido una beca del CNAP (Centre National des Arts Plastiques) para proseguir sus investigaciones humanas y fotográficas en Navarra. Gabrielle realizará en diciembre una residencia en Valparaíso. Gabrielle expondrá dentro de un par de años en Tabakalera.

– ¿Esconderse? ¿Esconderte?

– Sí. De muy pequeña quería ser el centro de la atención de todos. Pero de pronto, un día, cambié. Radicalmente. Y supongo que por eso, después de haber estudiado Pintura e Historia del Arte en la Universidad de Burdeos, decidí dedicarme a la fotografía. Para poder esconderme detrás de la cámara. Para que los protagonistas fueran otros. Pero soy contradictoria. Me gusta leer. Leo mucho y también escribo pero mi mundo es visual, hablo muy poco. Cuando en el laboratorio trabajo con mis imágenes escucho música, mucha música (pop. electro, hasta canto yo misma...) pero en mis fotografías hay un silencio extremo, libre de la pesadilla del ruido que nos rodea. Adoro la niebla, los cielos nublados, la materia oscura de la Naturaleza, así que durante un tiempo desconfié mucho del sol. Hasta que me di cuenta de que podía ser mi aliado. Entre otras cosas porque provoca sombras magníficas.

– Más contradicciones, abandonaste tu entorno cotidiano. Para probarte a ti misma en relación con muchas cosas, ataduras y costumbres. Fuiste a Portugal, a la India, alejándote de tus territorios físicos y sentimentales. Y sin embargo, esta exposición, extraída para nosotros de tu libro 'Wild Rose', muestra un mundo que te pertenece por familia, por historia personal...

– Llegué a mi apartamento de Bayona un día antes de que se decretase el confinamiento. Amo mi ciudad pero no quise quedarme encerrada en un piso. Partí hacia la casa de mi abuela, donde vive mi familia. Allí me quedé. Mi primera obra se titula 'Volta', la segunda, 'Terres basses', es más oscura y evoca la muerte de mi madre. Necesitaba sanación y la encontré en el bosque, un bosque que llegó a parecerme una auténtica catedral. No en un sentido estrictamente religioso pero sí espiritual. Mi regreso fue terapéutico. Y mientras sanaba, fotografié ese paisaje. A sus habitantes, tanto humanos como animales.

– Fuera del tiempo. No es extraño que pertenezcas a un colectivo llamado Temps Zéro.

– Somos gentes reunidas en torno a una forma de resistencia poética ante el mundo, una resistencia en la que sonidos e imágenes se cruzan y se tocan. Pero sí, las fotos que muestro en Sakana están fuera de cualquier idea de temporalidad. El tiempo no es ni el protagonista ni el sujeto de esta exposición. De la misma manera que yo no soy una fotorreportera. Tampoco me preocupa el contexto. Sin él las fotografías adquieren una ambigüedad que me interesa mucho

– Ambigüedad que provoca un misterio, un misterio que invade y abraza cada una de tus obras. Y yo diría que contribuye a que cada una cuente una historia, una historia desconocida.

– La naturaleza es misteriosa. Las fotografías suelen serlo también. El misterio surge de la misma soledad que destilan las imágenes. Las criaturas están en soledad, y esa soledad, impregnada de silencio pues hasta el canto de los pájaros puede ser realmente silencioso, es lo que hace que el misterio aparezca ante el espectador. Que también está solo ante la imagen.

– Misterio que se apoya también en un extraño blanco y negro, muy denso, muy tupido.

– Es un blanco y negro que trabajo mucho en el laboratorio, buscando eso que hay entre el negro y el blanco. Y sí, 'eso', fuerza al espectador a hacerse muchas preguntas. No solo ¿dónde está el personaje, quién es? Sino también sobre su propia relación con esa fotografía.

– Pensaste en titular tu libro y tu exposición con palabras parecidas a 'borrado', 'despojo'...

– Quizás porque para sanar y también para fotografiar como yo lo hago debes despojarte de mucho y desbrozar mucho.

– Tienes varios trabajos sobre el País Vasco. Empezados en 2002, muy impresionistas. Vas a continuarlos. En Navarra.

– Bajaré hasta la Ribera. Quiero estar allí un tiempo, conocer a sus gentes, hablar con los agricultores, con los ganaderos. Y lo podré hacer gracias a una pequeña beca del Centro Nacional de las Artes Plásticas.

– Tu último libro editado y la exposición en marcha, ¿cuál es tu línea de trabajo actual?

– Indecisa. Estoy haciendo fotos per no me convencen...