«Funcionamos en acústico pero somos ruidosos. Es cuando somos más libres»

Elisa Anaut (voz, armónica, maracas, pandereta, letras); Liam Barksdale (de Seattle, compositor, letrista, guitarra, teclados y voz); Michael Ashby (de California, bajo Fender, el mismo ... desde hace 40 años) y Javier Vallejo (batería que estuvo en grupos como Paja). Tres temas nuevos, 'Follow alone', 'Not tonight', 'I just can't'. Ensayando para un nuevo álbum que se titulará 'An other day'. Y para una gira monstruosa que les llevará al noroeste del Pacífico. A Portland. A Seattle.

– Tremenda va a ser esa gira, ¿no, Liam? Aunque tú ya tienes bonito escarmiento. Con tu anterior banda, The Drove, acompañaste a Mudhoney, los grandes del grunge, en su tour europeo. Ahí veo el póster de uno de aquellos conciertos. No fue en mal sitio, ¿eh? Razzmatazz, Barcelona.

– No, fue brillante. Entre otras cosas porque no hay nada comparable a tocar en directo. Ya sé que ya lo digo, blanco sobre negro, en otra parte de esta página pero déjame repetirlo: es una sensación única. Por supuesto que nuestra gira de 2025 va a ser brutal porque recorreremos todo el noroeste del Pacífico pero es que además, cada vez que te subes a un escenario viajas, en ese momento, a otro(s) mundo(s) que no está(n) en este.

– Eli, tú que trabajas en Irun has pasado tiempo en Ibiza y Barcelona, anduviste en FdFunk, te liaste con el rap y has participado en recitales de poesía cantada, dices sobre los directos que, de alguna manera, te disuelves.

– Yo, francamente, diría que sí. Te sales de tu cuerpo. Te escapas. Estás en el escenario. Sientes que estás ahí. Cantas y haces música. Oyes y escuchas a los demás. Estás compactada con ellos pero no deja de ser lo más parecido a un trance. Cuando al día siguientes pretendes recordarlo, solo tienes sensaciones. No recuerdas qué pasó, cuándo cantaste aquello que cantaste.

– Javier, tú que has formado parte de Paja, Los Nerviosos y has tocado con Oskar Benas (ilustrador, compinche de Muguruza) y Bobbi Relac (guitarrista, bajista y mil cosas más), ayúdame a comentar los cinco primeros temas de Thee Eliam, los que ya están en todas las plataformas.

– Aquel EP titulado 'The future is the sand' fue grabado, mezclado y producido por Lemy River (Peachy Joke) en sus estudios ARAX de Tolosa, donde también haremos 'An other day'. Fueron nuestras primeras cinco canciones. El tema 'Luffing' tiene unos buenos teclados (nos gusta ese toque que los 'keyboards' le dan a una composición, acaso podríamos plantearnos traer a un teclista más a la banda). De 'Silverface' escribieron en 'Mondosonoro' que empezaba más acelerada y desembocaba en un «duelo entre guitarras y teclas que remite al southern rock».

«No hay nada mejor que tocar en directo. Te disuelves. Te sales de ti. Cada uno de nosotros es cada quien pero en escena somos uno. En directo, viajas. Cada concierto, a un mundo diferente»

– Lo cual provocó que muchos de vuestros primeros seguidores se imaginaran que erais un grupo orientado hacia un 'rock americano clasicista y robusto'.

– Pero no nos gustan las definiciones ni las etiquetas, así que les sorprendimos con 'Solo Txiki me come'. En inglés y castellano. Con algo de garage, algo de rock, algo de... americana (o no).

– Un fogonazo punki y, según dijeron muchos, un estilazo de puro 'old school'. Pero decidme, ¿me equivoco si como los amigos de 'Mondosonoro' le pillo a 'La botella vacía' aires de tango?

– No demasiado. Es un tema antiguo, de cuando Liam y Michael estaban en Black Clothes Pointy Shoes. Fue en los 90. Sacaron un disco de edición limitada a 500 ejemplares. Numerados a mano.

– Michael, cuéntame tú, que aparte del bajo tocas el violín y el saxo y anduviste entre el country de White Limozeen y el punk-rock de Karate Dog, a qué suena 'No matter how sunny'.

– Yo diría que a rock. Americano.

– No quiero que defináis los temas nuevos, pero dadnos pistas.

– Digamos que 'Follow alone' confirma lo que contamos en el titular: es ruido. Ruido emocional. Porque aunque funcionamos en acústico, cuando nos sentimos libres y felices es enchufados. Entonces, siendo cada uno diferente, sonamos como uno solo. La letra de 'No tonight' vendría a querer decir que esta noche no, esta noche no me toques; mantente a distancia. Y en cuanto a 'I just can't', podríamos llamarlo puro garage... también emocional.

– ¿Qué tal os habéis sentido ensayando ante la cámara del fotógrafo 'Follow Alone'?

– Ha sonado bastante bien, ¿no? Nunca pretendemos hacerlo perfecto desde el principio. Aún tenemos tiempo para mejorar. Somos muy currelas. Metemos muchas horas. Y meteremos más.

– Para terminar. ¿Por qué no compartís con nosotros algunas propuestas musicales que hasta a vosotros mismos os estén sorprendiendo/maravillando?

– A mí (Michael) me siguen entusiasmando The Clash...

– A todos, pero dadme nombres que conozcamos menos.

– Yo (Eli) he descubierto ahora a Pavement, una banda de California formada en 1989. Fue algo así como una mezcla de noise pop y low rock. Los demás, creo, andan entusiasmados con Bug Club (indie rock o así) y Deep Sea Diver (un grupo de Seattle).