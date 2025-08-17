«Filmo a adultos que miran para atrás y jóvenes que no la ven venir. Es verano»

Ion, fotografiado por CarmenMain, la directora de arte de la película que han presentadoen la sección Concorso Cineasti del Presente en Locarno.

Director de cine. Donostiarra. Estudiado en la Escuela de Cine y Vídeo de Andoain (reivindica con orgullo esos orígenes) y en la ECAM de Madrid. Suyos son prodigios extremos paseados por festivales intrépidos tal que 'Sueñan los androides', 'Leyenda dorada' o 'Mamántula'. Como director de fotografía ha trabajado con colectivos del octanaje de Burning Percebes en aquella 'El fantástico caso del Golem', que hasta se daba aires de película a lo Wes Anderson. En complicidad con la productora Leire Apellániz y otras gentes nada del montón, ha presentado en la Piazza Grande de Locarno 'Balearic'.

– Cuéntanos el viaje hasta esa ciudad balneario, exquisita y lacustre de los Alpes suizos.

– En avión hasta Malpensa, el aeropuerto de Milán, y luego un transfer hasta Locarno. Cómodo. No tuvo nada de epopeya. Para épica, la hazaña de la directora de fotografía, Cris Neira (ya anduvo por Euskadi ayudando en el departamento de cámara de 'Sobre todo la noche' de Víctor Iriarte). Ella es del Baix Llobregat y se cogió la furgoneta, a buena parte de la familia y se vino para acá. Hemos venido unos cuantos a defender y presentar la película, la jefa de prensa Eva Herrero, Leire, la productora, Carmen Main, la directora de arte que también lo ha sido de 'La niña de la cabra'...

«Los mayores aparentan. Por eso, mientras miran el incendio lejano con una copa en la mano dicen 'una piscina no es para bañarse sino para exhibirla'. Los chavales tienen ese aire de película veraniega donde puede que pasen cosas. Los perros son negros, de una raza increíble, la malinois; pastores belgas empleados por los ejércitos y en tareas de salvamento»

– Esa pequeña delicia de Ana Asensio. Pero también lo fue del corto de Irati Gorostidi, aquel 'Contadores' seleccionado por la Semana de la Crítica de Cannes. ¿Qué hicisteis nada más llegar a Locarno?

– Acreditarnos y salir corriendo para no perdernos el encuentro con Radu Jude, uno de mis cineastas favoritos. Considero muchas de sus obras de lo mejor de los últimos tiempos. Se atreve a usar los últimos dispositivos tecnológicos sin perder el punch narrativo...

– Ha presentado varias de sus películas en el Zinemaldi y dado más de una clase magistral en Tabakalera...

– 'Kontinental 25', 'No esperes demasiado del fin del mundo'... Resulta que en Locarno seleccionaron su versión absolutamente personal de Drácula, basándose en otras ocho películas que han abordado el personaje. Solo por degustarla habría merecido la pena venir a Locarno. Y por darse un baño (que ya nos lo hemos dado) en el Maggiore, un lago glaciar situado entre el norte de Italia y el sur de Suiza. Por todo eso vienes a Locarno . Y porque el festival se permite atrevimientos que otros ni siquiera toman en cuenta.

– Ya hemos hablado de todas las otras cosas importantes de este agosto en Suiza. Centrémonos en tu película, amigo. A mí de 'Balearic' lo primero que me atrajo fue su título. Sí, lo sé, es la palabra inglesa para decir balear, pero los mejores DJ del País Vasco me enseñaron que es también un estilo de música electrónica absolutamente hedonista a la que a veces suelen llamar Ibiza house...

– Efectivamente. Y es uno de los motivos por los que he titulado así mi película. Yo descubrí el 'balearic beat' cuando vivía y trabajaba en Berlín. Un amigo que conocía la gran cultura berlinesa de los clubes me habló de Manuel Göttsching, fundador del grupo de música electrónica Ash Ra Tempel. Escuché su disco 'E2 E4', que es también el nombre de esa apertura de ajedrez en la que el peón del rey avanza dos casillas. Era una propuesta impactante. Por todo eso quise titular 'Balearic' a mi película. Sentía que un título así me concedía una absoluta libertad para hablar de eso que decimos en el titular, una generación que mira hacia atrás y otra que no ve lo que le va a venir. En una paisaje donde, la víspera del Día de San Juan, se declara un incendio. Los chavales está en una piscina, cercados por perros de presa. Los mayores, alrededor de otra en la que nadie piensa bañarse porque las piscinas son para exhibirlas.

– A mí, las películas con piscina me dan mala espina. Desde los 11 minutos de tu 'Leyenda dorada' hasta, por supuesto, las primeras imágenes de 'El crepúsculo de los dioses'. Pasando por 'Cerdita' o 'El nadador'...

– Mucha gente ha encontrado en mi película referencias a 'El ángel exterminador' o a Antonioni pero yo, para situarme en el universo en que quería que estuviese 'Balearic', he leído incluso 'La España de las piscinas', un ensayo socioeconómico de Jorge Dioni López. En mi caso, la piscina es un portal, un portal por donde se crea una corriente de comunicación atravesada por la materia oscura, esa que es invisible a nuestros telescopios pero conforma el 85% del universo.

– Impresionante la escena en que un avión de los usados en la extinción de incendios sobrevuela la piscina de los ricos (pero no tanto) para recoger agua y usarla en el monte ardiendo.

– 'Balearic' habla de eso, sí. Sin dejar de ser cine de terror; del agua que nos rodea, del agua que constituye el 70% de nuestro cuerpo.