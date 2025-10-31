Fiesta de los veteranos jugadores de rugby

Fue en 1975 cuando un grupo de entusiastas del rugby, todos ellos residentes en Donostia, se reunieron en torno a una mesa de la sociedad ... gatronómica Ondar Gain para sentar las bases de lo que sería el primer equipo de veteranos de Euskadi. Lo que en un primer momento se denominó OPLA y posteriormente se constituyó como Asociación de Veteranos de Euskadi-OPLA, nació con el propósito de difundir este noble deporte y con el deseo de convertir cada día de su vida, en compañía de sus amigos, en el mejor.

El que se trate de un club que únicamente registra actividad deportiva en categoría de veteranos lo convierte en atractivo a todos aquellos que buscan en el rugby un lugar de encuentro y disfrute, de ahí que entre sus asociados se den cita personas de muy diversos clubes, tanto de Euskadi como del resto del Estado. Se fueron sumando jugadores de todas las procedencias, en busca del mejor ambiente de rugby y sana camaradería que reinaba y reina en esta asociación.

Durante estos 50 años de vida, han recorrido casi todo el mundo, vinculando sus viajes al rugby, aprovechando para ver y disfrutar del espectáculo de los principales eventos internacionales.

Recientemente se celebró la asamblea de celebración de las bodas de oro y la posterior comida en la sidrería Kalonge de Igeldo. Asistieron 120 personas, socios y acompañantes, también desde otros puntos del Estado. Se presentó el libro que recopila detalles de estos 50 años, además de un himno que fue interpretado por el grupo Grezian, que también animó la sobremesa

Asistieron socios fundadores como: Alberto Errandonea, Juan Errandonea, Pedro Bellver, Miguel Gozalo e Iñaki Sesé. Se homenajeó a Ignacio Pesquera, fundador, presidente honorífico y alma mater del OPLA, recientemente fallecido.

Asistieron al banquete de celebración: Jon Abedul, Ángel Aizpitarte, Gonzalo Alonso, Xabier Amunarriz, Fernando Arbe, Bingen Arellano, Iñaki y Kiko Atorrasagasti, Silver Azuabarrena, Alberto Bergasa, Javier Blanco, Ignacio Cámara, Javier Chocarro, Iker Corral, Hugo Delgado, Juanjo Egurza, Alfonso Feijoo, Jose Fernández, Juanmi Fernández, Armando Fuentes, Sean Gaines, Ramón Galparsoro, Jorge Ganuza, Pedro García, Ángel García, Robert Garmendia, Miguel Goenaga, Iñaki Goenaga y Esther, Pablo Gómez, Álvaro Gómez, Ramón González Vallinas, Fernando y César Hernando, Kike Hernanz, Javier Iraregui, Javier Irazustabarrena, Txema Isasa, Guillermo Limousin, Santi Maldonado, Iñaki Martinez, Jon Nabaskues, Juan Nieva, Joxe Olasagasti, Xabi Rodríguez, Max Romero, Carlos Romero, Kiko Saiz, Juanan San Sebastián, Iñaki Santesteban, Carlos Sanz, Iñaki Telleria, Ramón Tornos, Rafa Uribarren, Jaime Usabiagay Carmen, Iñaki Zabala, Alberto Zubeldia. Carmen Gómez, viuda de Iñaki Azkune y Sara Mena, viuda de Toño Almuedo.

En estos momentos OPLA cuenta con 90 socios y un gran número de amigos que se suman a desplazamientos y partidos cuando sus ocupaciones lo permiten.