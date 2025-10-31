Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los componentes de la Asociación de Veteranos OPLA posan en las gradas del frontón de Igeldo.

Gente de la ciudad

Fiesta de los veteranos jugadores de rugby

La Asociación OPLA, que reúne a más de 90 deportistas, celebró su 50 aniversario con una asamblea y una comida

Joti Díaz

San Sebastián

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:57

Fue en 1975 cuando un grupo de entusiastas del rugby, todos ellos residentes en Donostia, se reunieron en torno a una mesa de la sociedad ... gatronómica Ondar Gain para sentar las bases de lo que sería el primer equipo de veteranos de Euskadi. Lo que en un primer momento se denominó OPLA y posteriormente se constituyó como Asociación de Veteranos de Euskadi-OPLA, nació con el propósito de difundir este noble deporte y con el deseo de convertir cada día de su vida, en compañía de sus amigos, en el mejor.

