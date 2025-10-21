Fiesta en el taller de Adriana Ibargoyen

Joti Díaz Martes, 21 de octubre 2025, 06:20 Comenta Compartir

La conocida y reconocida pintora donostiarra Adriana Ibargoyen Bianchi organizó hace unos días una fiesta para celebrar el 15 aniversario de la apertura de su academia de pintura Mihise, en la calle Aguirre Miramon nº 1 bajo. Al evento acudieron un gran número de alumnos, amigos y familiares de la artista. El local estaba decorado con muchos globos y cuadros de Ibargoyen. Amenizó la fiesta la cantautora donostiarra Nerea Bengoetxea. Los asistentes también disfrutaron de una merienda.

Adriana estaba acompañada de su marido Víctor González y de su hija Lara. Sus padres José Manuel Ibargoyen y María José Bianchi. Sus suegros Mila Calvo y Víctor González. También las hermanas de la artista, Elena e Irene acompañada de su marido Pedro Cepeda y sus hijos Íñigo, Marcos y Pablo. Carlos Bianchi y su esposa Tona Serraller y su hija Cecilia. Coro Bianchi con sus nietos Sofía Vallejo y Javier García. Beatriz Bianchi con su hija María Goicochea y sus nietos María, Íñigo y Lucía.

Su amplio grupo de amigos y amigas: Patricia Rodríguez, Ángela Redondo, Laura González, Miguel Villameriel, Borja Vigil. Andrea y Lucía Sarasola e Íñigo Martínez. Lander Vivanco, Mikel Agirre, Eduardo Ruiz y Jessica Chueco. Rosa Lisbeth Pineda. Rafa Lorente, Ana Lorente con su marido Carlos Caduveia y su hija Helena, José Sobrino y Mertxe Ortuza.

Y los alumnos y alumnas: Pilar Albarrán, Alicia Abad, Carmen Rezola, Gema Ucar, Juan Muguerza, Juani Materon, Mitxel Mazo, Patrizia Busto, Elena Gavín, Santi Peñafiel, Carmen Monteys, Carmen Garmendia, Mattin Alijostes, Eli Iturzaeta (inmobiliaria Iturzaeta), Elena Gil, Merche Amelburu, Maite Magro, Pilar Subijana, Gema Cabrerizo, Eva Ramos, Peke Corres, Kontxi Izagirre, Arantxa Aramburu y Pilar Merino.

Antes de finalizar el festejo, Adriana sorteó un cuadro entre todos los alumnos y alumnas presentes. El cuadro pintado para la ocasión, era una pieza exclusiva en metacrilato flúor rosa. Representaba la calle Ramón María Lilí de noche y la calle del taller (Aguirre Miramón). Le tocó a la alumna Sonia Lozano, una de las veterenas del taller. Adriana no tiene obra preparada para exponer, porque dedica mucho tiempo a la academia. Esperemos ver nuevas obras a corto plazo.