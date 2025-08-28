Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los visitantes de Artikutza disfrutan de los puestos callejeros

La fiesta de San Agustín en Artikutza, con lluvia intermitente

Un año más, hoy ha sido el único día del año en el que Artikutza ha abierto sus puertas. Lo ha hecho con unas precipitaciones ocasionales, retrasando varias actividades

Aimar Perez

Artikutza

Jueves, 28 de agosto 2025, 15:08

La finca de Artikutza situada en Goizueta, aunque perteneciente a San Sebastián, permanece cerrada al público durante casi todo el año. Hoy, como cada 28 ... de agosto, es el único día del año en el que abre sus puertas para celebrar San Agustín con todos los que se acercan a pasar al día. Esta vez lo han tenido que hacer con el paraguas en la mano, por los pequeños chubascos que han caído por momentos y que han obligado a retrasar algunas de las actividades programadas.

