La fiesta de San Agustín en Artikutza, con lluvia intermitente

La finca de Artikutza situada en Goizueta, aunque perteneciente a San Sebastián, permanece cerrada al público durante casi todo el año. Hoy, como cada 28 ... de agosto, es el único día del año en el que abre sus puertas para celebrar San Agustín con todos los que se acercan a pasar al día. Esta vez lo han tenido que hacer con el paraguas en la mano, por los pequeños chubascos que han caído por momentos y que han obligado a retrasar algunas de las actividades programadas.

«Para nosotros este es el tiempo perfecto, ni frío ni calor, y a partir de ahora seguro que sale el sol. No somos de aquí pero nos gusta el encanto de este lugar», afirma la oriotarra Leire Betiondo, que por tradición acude a pie desde Exkax hasta la finca con su grupo de amigos.

La jornada ha comenzado a las 11.00 horas con la misa que ha tenido lugar en la pequeña ermita de la localidad. Mientras tanto, varias personas barrían el suelo mojado del frontón en el que estaban programados los partidos de pelota. Tras un cuarto de hora de retraso, pero con la pista seca, los pelotaris han podido disputar los partidos. «Tenemos muchas ganas de jugar hoy, hemos solido venir a pasar el día, pero es la primera vez que jugamos», explica el pelotari Oier Zabaleta.

Por la tarde, la agenda festiva continúa. Los asistentes podrán disfrutar de las Herri Kirolak de la mano de varios aizkolaris y harrijasotzailes, y a las 20.00 horas será la hora de los bailables.

Además de las actividades, también había por la finca varios puestos de artesanía. «Esto es el Euskadi Tropical, lleno de naturaleza. El tiempo húmedo no impide que vengamos año tras año», afirma el vendedor de objetos de madera Igor Unanue.