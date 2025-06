La fiesta de la hamburguesa que vuelve a San Sebastián del 10 al 27 de julio

L. G. Jueves, 19 de junio 2025, 10:05 Comenta Compartir

El festival gastronómico más esperado por los amantes de las hamburguesas regresa este verano a San Sebastián. The Champions Burger celebrará una nueva edición en la ciudad donostiarra del 10 al 27 de julio, transformando el Reale Arena en un auténtico paraíso para los paladares más carnívoros.

Durante más de dos semanas, los asistentes podrán degustar las propuestas de 27 food trucks llegados de distintos puntos del país, cada uno con su receta estrella lista para competir por convertirse en la mejor hamburguesa del evento. El horario de apertura será de lunes a jueves de 18:00 a 00:00 horas, y de viernes a domingo, de 12:00 a 00:00.

Ampliar

Entre los participantes destacan nombres como Gottam, Moflete, Teox, Hades, Moa, Street Food, Jenkins, Muralla, Dak, y The Vicbros Burger, junto a otros referentes del street food nacional como Soul, Godeo, Nola Smoke, Rico, Tarantin, Tokio, Vacarnal Burger y Circo. También estarán presentes propuestas locales y emergentes como Tximist, Dava, Kai, Bobbys, Marlons, La Burguessia, Cheeks, Ciriaco, Ioaa, Locopolo y Puto Café.

Colas en el Reale Arena por The Champions Burger

Los asistentes podrán probar las hamburguesas y votar por su favorita a través de la app oficial del festival. Al final del recorrido nacional, solo una se coronará como la mejor hamburguesa de España.

The Champions Burger no es solo un evento culinario, sino también una experiencia para disfrutar entre amigos, con sorteos, zona chill out, música y actividades complementarias.

El pasado verano, que también se celebró el evento en el Reale Arena, The Champions Buger reunió a numerosos asistentes deseosos de degustar las mejores hamburguesas. Se registraon importantes colas para poder entrar en el estadio.