Fiesta de la farmacia guipuzcoana

Alrededor de 300 personas se dieron cita en el Palacio Miramar el sábado en una nueva edición de 'Farmafesta', la fiesta anual que, con motivo ... del Día Mundial de la profesión, organiza el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG). Durante el encuentro se rindió homenaje a farmacéuticos y farmacéuticas que han cesado recientemente en su actividad profesional. 16 recibieron la distinción de Colegiados de Honor, en reconocimiento a su trayectoria.

Los homenajeados fueron: Mª Victoria Anitua, José Cruz Apaolaza, Mª José Arrizabalaga, Elisabeth Artola, María Lourdes Azpiroz, Elena Camino, Virginia Corthay, Mª Luisa Echeverría, Mª Jesús Echeverría, Juan Fraile, Lourdes Iztueta, Juan Antonio Irizar, Mª Luisa Jácome, Miren Garbiñe Olano, Aurora Ruiz, y Belén Urbistondo. «Cada uno de vosotros, de vosotras, habéis sido y sois un ejemplo de compromiso y humanidad. Gracias por vuestro trabajo», subrayó Lierni Mendiaraz, secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio.

El presidente del COFG, Miguel Ángel Gastelurrutia, ejerció de anfitrión acompañado por la vicepresidenta del Colegio, Usua Cilveti; Eli Lasa, tesorera; los vocales Enrique Rodríguez, Izaro Oyarbide, Marina Guisasola, junto a las asesoras de la Junta Ane Otaegui y Ana Berbel; los vocales de Oficina de Farmacia, Cándida Losa;Alimentación, Pablo Hueso;Dermofarmacia, Carla Arizmendi; adjuntos, Idoia Carlota Fernández; y el asesor jurídico del Colegio, Enrique Pina, junto al inspector deontológico, Jesús Malcorra.

Se dio la bienvenida a nuevos farmacéuticos: Lucia Acera, Judith Blanco, Marina Caño, Pablo Echeveste, Zineb Ez Zemzoum, Naiara Hernández, Andrés Uriarte, Itsasne Zipitria, Gabriela Orellana, Alaitz Lazkanotegi, Ainhoa Manterola, Maialen Pascual y Alicia Ramos. Se entregaronlos premios y becas CreditCOFG que reconocen el trabajo de colegiados que, a lo largo del año, han destacado por su actividad profesional, formativa o científica. En esta ocasión, Iñaki Ugarteburu, Saioa Ugidos, Ane Otaegui, Izaro Oyarbide, Amaia Unamuno, Amaia Garitano, y Raquel Domínguez, recibieron sus premios de mano deldirector de farmacia del Gobierno Vasco, Jon Iñaki Betolaza; de la directora técnica del Colegio, Estibaliz Goienetxea, y del presidente del COFG.

El Colegio reconoció a Maripi Agirretxe, en agradecimiento a sus 45 años de trabajo en el COFG como secretaria de dirección. Además de por su marido, Javier Martínez de Arbulo, y sus hijos Borja, Jon y Ane, estuvo arropada por sus compañeros en el Colegio: Eider Etxeberria, Aritz Rivero, Oier Jiménez, Miren Gárate y los farmacéuticos Xabier Aizpurua, Amaia Malet, Ainhoa Oñatibia y Larraitz Alzate; y anteriores presidentes del Colegio como Miguel Azpilicueta y Mª Asunción Azpeitia.

Además acudieron representantes de los diferentes Colegios Vascos de Farmacia, de Colegios Médicos y de la facultad de Farmacia de la Universidad del Pais Vasco. También representantes de las diferentes entidades farmaceúticas.