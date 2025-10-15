Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Directivos del Colegio de Farmacia, con farmacéuticos y farmacéuticas homenajeados y representantes de otros Colegios Farmacéuticos y Médicos.

Gente de la ciudad

Fiesta de la farmacia guipuzcoana

Cerca de 300 profesionales se dieron cita el sábado en el Palacio Miramar para celebrar la 'Farmafesta'

Joti Díaz

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:37

Alrededor de 300 personas se dieron cita en el Palacio Miramar el sábado en una nueva edición de 'Farmafesta', la fiesta anual que, con motivo ... del Día Mundial de la profesión, organiza el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG). Durante el encuentro se rindió homenaje a farmacéuticos y farmacéuticas que han cesado recientemente en su actividad profesional. 16 recibieron la distinción de Colegiados de Honor, en reconocimiento a su trayectoria.

