Fiesta de los comerciantes de San Martín

Joti Díaz Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:15 Comenta Compartir

La cita se repite año a año. La asociación de comerciantes del Barrio San Martín celebró el día del santo que lleva su nombre. El encuentro se celebró en la terraza del Convent Garden, que siempre colabora y, además de los asociados y asociadas, fueron muchos los invitados. El encuentro sirve para que los comerciantes del barrio, que habitualmente se ven poco por sus diferentes ocupaciones, tengan la oportunidad de charlar y comentar sobre sus negocios.

El acto fue presentado por Angélica Idiaquez, de la empresa de comida La Perola, y Naroa García, que gestiona la tienda de flores Mimiku.

En el acto se entrega el premio de la asociación, que decide un jurado, y que en esta ocasión fue para la tienda de moda Ugalde, de la plaza Zaragoza, cuyos propietarios son Juan Telleria y su esposa Gema Elizburu, con la ayuda de sus hijas Tricia y Erika. Contaban también con la compañía de Mertxe Bustamante, que durante muchos años fue modista y ahora, ya jubilada, es considerada como de la familia. Recibieron una escultura, exclusiva para la asociación de comerciantes, obras del artista Iñigo Manterola. Recibieron la felicitación de otros asociados.

En el acto estuvo la junta directiva de la asociación de comerciantes con su presidenta Karmele Egües, a la cabeza; el vicepresidente y presidente de Shops Donostia, Ignacio Barayazarra; el secretario Alejandro Muro; los vocales Olaia Hernaiz y Angélica Idiaquez; del departamento de eventos Ibon Etxeberria, Naroa y Amalur García; y las coordinadoras Natalia Saldaña y Marta Fernández.

La representación del Ayuntamiento donostiarra estaba compuesta por los concejales Mariaje Idoeta (Acción Social); Idoia Gracia (Barrios y Participación Ciudadana); Ane Oyarbide (Economía y Empleo Local); Iñigo García (Medio Ambiente); Carlos García (Mantenimiento Urbano); Itziar Iturri, Jabi Vitoria, Markel Ormazabal, Borja Corominas y Tomás Pascua.

De la Federación Mercantil, acudieron la directora gerente Maite Valmaseda, acompañada de Itziar Rodríguez, Gixane Antoñanzas y Nerea Ayestaran, coordinadora de Zaharrean. También Nerea Rodríguez, gerente de Shops Donostia. Otros invitados presentes en el evento fueron: Charo Casteres, diseñadora de joyas; el arquitecto Ernesto Limousin; Urbano Bravo, propietario de la hípica Listorreta, de Oiartzun; Alain Maritzol, director del hotel de Londres –acompañado de Marta Jiménez– que sustituye en el cargo a Elena Estomba, que se jubila; Miki Cuenca, que ejerció de fotógrafa; Manuel Atxaga y Mari Cruz Ansa; Susana Petrirena y José Mª Cibrian; Josean Rodríguez, de la tamborrada Ondar Gain; Tasin Eceiza, del restaurante Anastasio; Juan Luis Blanco, delegado de las tamborradas del Centro; y Kike Vila, Rodolfo Jareño, Ignacio Galicia y Marta Jiménez, de la tamborrada Anastasio.

En otro grupo estaban Javier Marin y Marisol Ropero, amigos de los propietarios de la tienda Ugalde, Irune Zincunegui y Guillermo Lopetegui, y Mari Carmen Osés y Javier Arcelus. Los asistentes fueron invitados a pintxos de morcilla.