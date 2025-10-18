Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Trabajadores de Imanol Reformas, colaboradores y amigos, celebraron en Ibaeta el aniversario.

Fiesta de aniversario en Ibaeta

Imanol González convocó a colaboradores y amigos para celebrar la 'mayoría de edad' de su empresa de reformas

Joti Díaz

Sábado, 18 de octubre 2025, 07:19

Comenta

El pasado viernes y con motivo de la celebración del 18 aniversario de la empresa Imanol Reformas se reunieron en sus recién reformadas instalaciones del barrio de Ibaeta trabajadores de la empresa, colaboradores y amigos, en un ambiente distendido, donde más de 80 personas degustaron el excelente lunch servido por los hermanos Zabaleta de Aratz Erretegia, con la simpática Eider y su aita Iker Zabaleta.

Atentas a que nada pudiera faltar, además de Imanol González propietario del negocio, estuvieron su esposa Ana Rodríguez y su hija Ane, a la que se presentó como el relevo generacional natural en el futuro.

El equipo administrativo está formado por Irati Berra, que lleva casi 15 años en la empresa, junto a Lola Sarasa y Peio Goñi, que hizo de anfitrión. Imanol hizo un repaso a la trayectoria en estos 18 años y recordó las numerosas intervenciones que han llevado a cabo en domicilios y locales de Donostialdea.

No faltó música, pinchada por el dj Karpin (Iñaki Urruzola), carpintero y excelente pincha discos. Entre los invitados se encontraba la familia Redondo casi al completo con Jesús y Julen Otegi de Axular, el financiero de la empresa Angel Azkona y su esposa Pili. Fernando Larrañaga que se ocupa de que todo esté bien asegurado junto a su esposa Amalia. Benito Pastor de Abar Informática junto a Josu García, de las Jornadas de Riesgos y Emergencias.

También amigos como: Juankar Vilar y Koro Karretero, Angeli Atondo y Jokin Gorostegi de sidras Zelaia, Maribel y Juanjo Uli, Alvaro González y Marijo Tolosa. Del bar La Espiga, Jesús Castro que se animó a cantar y vitorear a Imanol junto a su esposa Ana Erro, con su familia, Jesús, Maite y Yune.

El equipo de gremios con Fredy García y Alberto Braga al frente, junto a Aitor, Rubén, Mikel, Daniel, José Manuel y los responsables de la empresa de fontanería Palacios. Los albañiles, pintores y resto de diferentes gremios con Santi y Kinti de Easo, junto a Allan, Juan Luis, Abraham, Josetxo, Rafa, Iñaki, Nando, Vicen, Andoni de Stylker, Fernan, Felipe y demás, que hacen un buen equipo.

Los abogados Gonzalo Arrúe de Mugica Abogados y Nerea Beloki, junto a los ya jubilados de Muebles Arminza de la Parte Vieja Pepe y Juanmi Alonso, con sus respectivas parejas Marian y Sonia, disfrutaron del momento junto a Joxefe Auzmendi de On-Time. También se recibieron mensajes de apoyo de los amigos Iñigo Argomaniz, Mikel Lasa y Gorka Ramoneda, que se encontraban fuera de la ciudad.

No podían faltar los arquitectos Borja Gabilondo de Architechnical Group y Patxi Ecenarro de Berriz ArkitektoaK junto a Javi Camacho de Construcciones Camacho, con su esposa Ane Castresana y su hija Noa.

Se hicieron una foto de familia en la fachada de las instalaciones de Ibaeta y los invitados recibieron el obsequio en una bolsa que contenía una camiseta conmemorativa impresa por Easo promociones y diseñada por Rubén B. Caballero, y una cerveza edición especial 18 aniversario, fabricada por Andoni Galdos de Gross Basque Craft Beer.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  3. 3 Lucas, el agricultor de 18 años que ha recuperado la granja de su abuelo en una subasta por 115.000 euros
  4. 4 San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano
  5. 5 La gira de La Oreja de Van Gogh arranca en el BEC el 9 de mayo y llega a Illunbe el 31 de julio
  6. 6 El increíble gesto de deportividad de Xabi Prieto, excapitán de la Real Sociedad: «Era una delicia»
  7. 7 Todos los detalles de la gira de La Oreja de Van Gogh: fechas, sedes y precios
  8. 8

    Estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  9. 9

    Ascienden a 21 las denuncias contra el campamento de Bernedo y uno de los monitores presenta una demanda por acoso
  10. 10

    Sanidad dice que Osakidetza paga más por los numerosos vascos que viven fuera sin comunicarlo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Fiesta de aniversario en Ibaeta

Fiesta de aniversario en Ibaeta