Fiesta de aniversario en Ibaeta Imanol González convocó a colaboradores y amigos para celebrar la 'mayoría de edad' de su empresa de reformas

Joti Díaz Sábado, 18 de octubre 2025, 07:19

El pasado viernes y con motivo de la celebración del 18 aniversario de la empresa Imanol Reformas se reunieron en sus recién reformadas instalaciones del barrio de Ibaeta trabajadores de la empresa, colaboradores y amigos, en un ambiente distendido, donde más de 80 personas degustaron el excelente lunch servido por los hermanos Zabaleta de Aratz Erretegia, con la simpática Eider y su aita Iker Zabaleta.

Atentas a que nada pudiera faltar, además de Imanol González propietario del negocio, estuvieron su esposa Ana Rodríguez y su hija Ane, a la que se presentó como el relevo generacional natural en el futuro.

El equipo administrativo está formado por Irati Berra, que lleva casi 15 años en la empresa, junto a Lola Sarasa y Peio Goñi, que hizo de anfitrión. Imanol hizo un repaso a la trayectoria en estos 18 años y recordó las numerosas intervenciones que han llevado a cabo en domicilios y locales de Donostialdea.

No faltó música, pinchada por el dj Karpin (Iñaki Urruzola), carpintero y excelente pincha discos. Entre los invitados se encontraba la familia Redondo casi al completo con Jesús y Julen Otegi de Axular, el financiero de la empresa Angel Azkona y su esposa Pili. Fernando Larrañaga que se ocupa de que todo esté bien asegurado junto a su esposa Amalia. Benito Pastor de Abar Informática junto a Josu García, de las Jornadas de Riesgos y Emergencias.

También amigos como: Juankar Vilar y Koro Karretero, Angeli Atondo y Jokin Gorostegi de sidras Zelaia, Maribel y Juanjo Uli, Alvaro González y Marijo Tolosa. Del bar La Espiga, Jesús Castro que se animó a cantar y vitorear a Imanol junto a su esposa Ana Erro, con su familia, Jesús, Maite y Yune.

El equipo de gremios con Fredy García y Alberto Braga al frente, junto a Aitor, Rubén, Mikel, Daniel, José Manuel y los responsables de la empresa de fontanería Palacios. Los albañiles, pintores y resto de diferentes gremios con Santi y Kinti de Easo, junto a Allan, Juan Luis, Abraham, Josetxo, Rafa, Iñaki, Nando, Vicen, Andoni de Stylker, Fernan, Felipe y demás, que hacen un buen equipo.

Los abogados Gonzalo Arrúe de Mugica Abogados y Nerea Beloki, junto a los ya jubilados de Muebles Arminza de la Parte Vieja Pepe y Juanmi Alonso, con sus respectivas parejas Marian y Sonia, disfrutaron del momento junto a Joxefe Auzmendi de On-Time. También se recibieron mensajes de apoyo de los amigos Iñigo Argomaniz, Mikel Lasa y Gorka Ramoneda, que se encontraban fuera de la ciudad.

No podían faltar los arquitectos Borja Gabilondo de Architechnical Group y Patxi Ecenarro de Berriz ArkitektoaK junto a Javi Camacho de Construcciones Camacho, con su esposa Ane Castresana y su hija Noa.

Se hicieron una foto de familia en la fachada de las instalaciones de Ibaeta y los invitados recibieron el obsequio en una bolsa que contenía una camiseta conmemorativa impresa por Easo promociones y diseñada por Rubén B. Caballero, y una cerveza edición especial 18 aniversario, fabricada por Andoni Galdos de Gross Basque Craft Beer.