Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paulo Airaudo en el actual Amelia, en el hotel Villa Favorita. Morquecho

Fichajes y cambios en las cocinas de los hoteles donostiarras

Al traslado del restaurante de Paulo Airaudo al María Cristina se une que La Jarana no seguirá en Lasala, el nuevo Bellas Artes negocia con un chef puntero y Lavado asienta el Itzuli de Igeldo

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

Los restaurantes de los hoteles donostiarras viven una pequeña revolución. Ayer se confirmó la operación más llamativa: el 'Amelia' del argentino Paulo Airaudo, con dos ... estrellas Michelin, deja dentro de unos días su actual ubicación en el Villa Favorita de La Concha y se instala en el María Cristina. Ya han comenzado las obras de adecuación y quiere abrir en marzo, en un llamativo movimiento que agita la alta gastronomía donostiarra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  2. 2 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  3. 3 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  4. 4 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6

    Herido grave un trabajador de 44 años tras caer de gran altura en una obra de Azpeitia
  7. 7

    La Ertzaintza investiga seis robos en viviendas de áreas rurales de Oñati este fin de semana
  8. 8

    Así es la mochila de supervivencia que Cataluña ha propuesto que tengan a mano todos los hogares
  9. 9 El Superior vasco eleva a 88 años de cárcel la pena al monitor de surf de Hondarribia condenado por abusos sexuales a once menores
  10. 10

    La Real Sociedad rompe su techo de ingresos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Fichajes y cambios en las cocinas de los hoteles donostiarras

Fichajes y cambios en las cocinas de los hoteles donostiarras