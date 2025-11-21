Fichajes y cambios en las cocinas de los hoteles donostiarras

Los restaurantes de los hoteles donostiarras viven una pequeña revolución. Ayer se confirmó la operación más llamativa: el 'Amelia' del argentino Paulo Airaudo, con dos ... estrellas Michelin, deja dentro de unos días su actual ubicación en el Villa Favorita de La Concha y se instala en el María Cristina. Ya han comenzado las obras de adecuación y quiere abrir en marzo, en un llamativo movimiento que agita la alta gastronomía donostiarra.

Pero hay más operaciones en marcha. En el hotel Lasala desaparece La Jarana de Ander González por reorganización de los espacios, más destinados a los clientes alojados. Se amplía el número de habitaciones y se añade. González seguirá volcado en su restaurante Astelena y sus programas de televisión.

El nuevo hotel Bellas Artes, que abrirá el próximo año, también de la cadena Sade, negocia el fichaje con el grupo de un puntero chef guipuzcoano (y no es Martin Berasategui) para tener «identidad propia» en el competido sector. El hotel ubicado en el antiguo cine se llamará Palacio Bellas Artes y quedará englobado en la marca Curio Collection by Hilton.

En el panorama vinculado a los hoteles sigue también el fenómeno del Itzuli, el restaurante de Iñigo Lavado en el Luze de Igeldo (antiguo Nichol's): abrió en mayo pero ya ha entrado en los 'recomendados' de la Michelin y se asienta «de la mejor manera que habíamos imaginado», según el chef.

La mayor novedad es el traslado del Amelia, que se ubicará en el espacio que ocupaba en el María Cristina el restaurante Saigón, que a su vez se trasladará a otro local en la calle Pescadería de la Parte Vieja donostiarra.

El cocinero Airaudo tiene siete estrellas Michelin entre Donostia, Barcelona, Florencia y Hong-Kong

«En San Sebastián, capital gastronómica y con la mayor densidad de estrellas Michelin del mundo, el María Cristina, a Luxury Collection Hotel, sumará en 2026 un nuevo capítulo a su historia con la apertura del restaurante Amelia by Paulo Airaudo», dice la nota oficial suscrita por el hotel y el cocinero y hecha pública ayer. «La llegada de Amelia representa una simbiosis entre la elegancia atemporal del hotel y la propuesta vanguardista de Paulo Airaudo», continúa el comunicado oficial.

El nuevo restaurante se ubicará en un espacio del Cristina diseñado por el arquitecto Javier Orduña, del estudio Biarkio Arquitectura. «Será un entorno elegante y sofisticado, que ofrecerá además una gran privacidad. El proyecto contará con una cocina abierta rodeada por una barra con capacidad para doce comensales y dos mesas adicionales. Esta disposición contribuirá a generar un ambiente cálido y cercano, muy en sintonía con la filosofía del chef y del hotel». La nota apunta que la propuesta se fundamenta en torno al concepto de 'omakase italiano': «Airaudo reinterpreta esta tradición japonesa desde sus raíces italianas y su visión cosmopolita de la cocina, dando especial protagonismo a los productos del mar y a los ingredientes que inspiran su cocina alrededor del mundo».

El hotel Villa Favorita, vinculado al hotel Londres y donde aún sigue abierto el Amelia hasta finales de la semana que viene, ultima las gestiones para reemplazar a Airaudo, que se seguirá ocupando hasta final de año de la gestión gastronómica del hotel para los clientes alojados. El proceso coincide con la transición en la di-rección del Londres, ya que a finales de año Elena Estomba, su actual directora y una institución en el turismo donostiarra, dará el relevo en el mando a Alain Martzolff, nueva incorporación.

En el pasado el María Cristina acogió otras propuestas culinarias como los pop-ups de Francis Paniego y Hélène Darroze. La alianza entre Paulo Airaudo Group y el María Cristina «cuenta con el apoyo de la Sociedad de Fomento de San Sebastián, que se materializa a través de la participación del restaurante Amelia como uno de los proyectos seleccionados para el programa de aceleración EKINN+ Gastro de la Sociedad de Fomento», según la nota emitida ayer.

Airaudo, nacido en Argentina en el seno de una familia de origen italiano, y ciudadano de San Sebastián desde 2016, es el fundador de Paulo Airaudo Group, con sede en Donostia, que agrupa dieciséis restaurantes, siete estrellas de la Guía Michelin y operaciones en España, Italia, Hong Kong, Tailandia y los Estados Unidos. En San Sebastián gestiona, además del Amelia, el italiano Da Filippo, Cantina Argentina 1985, The Blind Pig, La Bottega di Filippo e Ibai (una estrella Michelin), todos en San Sebastián, además del Egosari en la Parte Vieja y el Sankaku, un concepto de izakaya japonesa. Esta misma semana ha recibido la última estrella Michelin en Luca's, en el hotel La Gemma de Florencia.