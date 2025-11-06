Un festival de tecnología y ocio abre la Semana de la Innovación donostiarra

La XII Semana de la Innovación, Donostia WeekINN, organizada por la Sociedad de Fomento en colaboración con agentes del ecosistema local de ciencia e innovación, ... se celebrará del 15 al 21 de este mes. La edición de este año presenta «una programación renovada con el objetivo de conectar con los más jóvenes», según ha anunciado este jueves la concejala de Economía y Empleo Local, Ane Oyarbide. La WeekINN arrancará con el festival de innovación FomoINN en el Kursaal y finalizará con los premios DonostiaINN, que cumplen su décimo aniversario.

El festival será «abierto y multidisciplinar» y mezcla creatividad, tecnología y ocio para visibilizar el talento emergente, generar oportunidades de encuentro y colaboración y fomentar las vocaciones Steam (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas).

El nombre del festival surge de la combinación de FOMO -del inglés 'fear of missing out', miedo a quedarse fuera- con INN, de innovación. «Transformando esa inquietud, FomoINN se convierte en impulso: invita a participar, crear y conectar», ha apuntado Oyarbide.

Los días 15 y 16, el Kursaal se llenará de tecnología, música, arte y talento joven a través de una programación «diversa y participativa» con un concurso de bandas (tres finalistas), un concurso de videoclips (dieciséis propuestas presentadas) y una batalla de gallos en directo con dieciséis raperos.

Además, el festival contará con actividades para todas las edades como talleres de tecnología, videojuegos, 'Minecraft', vuelos de drones y experiencias interactivas «para acercar la innovación a niñas, niños y sus familias»; actividades para adolescentes con experiencias de realidad virtual, simuladores, construcción de brazos robóticos, carreras de drones y robótica polimérica; y encuentros con jóvenes emprendedores como Janus Lester, Nexgraff o Nerea Zusberro, quienes compartirán sus proyectos, experiencias y aprendizajes en emprendimiento, creatividad y tecnología.

«En definitiva, FomoINN es un festival para vivir la innovación desde dentro, una cita que pone el foco en la juventud como motor y en la ciudad como espacio de creatividad y oportunidad», ha subrayado la portavoz socialista.

Entre el 17 y el 18 se celebrará en el Kursaal y el estadio de Anoeta Cyberfront, un evento que «sitúa a Euskadi en el mapa europeo de la ciberseguridad avanzada, la inteligencia artificial y las tecnologías cuánticas». Su objetivo es anticipar el futuro digital y hacerlo más seguro, más humano y consciente.

El día 17, expertos, startups e inversores se reunirán en el Kursaal para analizar la ciberseguridad desde diferentes prismas mientras que el 18, en Anoeta, emprendedores y familias se formarán sobre la implementación de la ciberseguridad en la vida cotidiana.

Cyberfront está organizado por el clúster GAIA y CyberEUS, junto a Cybertix Simulation Technologies y Exvolution, con la colaboración de la Sociedad de Fomento y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).

La entrada es gratuita y abierta a todas las personas interesadas en descubrir cómo la innovación tecnológica y la seguridad digital marcarán el futuro de las ciudades.

Inteligencia artificial

El día 18, la inteligencia artificial será protagonista en el Kursaal de una jornada divulgativa y con entrada libre dirigida a la ciudadanía con el objetivo de acercar la IA al público de forma sencilla, desmitificar conceptos y mostrar aplicaciones reales que ya están transformando la sociedad.

El evento, dinamizado por Jaime García Cantero, analista y director de Retina, está, organizado en colaboración con BAIC (Basque Artificial Intelligence Center) y «busca generar un diálogo abierto y accesible sobre cómo la IA impacta en nuestra vida cotidiana y en la soberanía tecnológica del territorio».

El día 19, en la sede de Ekinn en el Alto de San Bartolomé, habrá una «sesión inspiradora» de la mano de Mathieu Carenzo, emprendedor y 'business angel' con más de veinte años de experiencia acompañando a startups en su crecimiento y financiación. Carenzo ofrecerá un recorrido práctico por todas las etapas del proceso emprendedor -desde la creación hasta la consolidación y la búsqueda de inversión-, desgranando los principales retos, dudas y mitos del emprendimiento.

En esta sesión ofrecerá las claves para dar el paso y convertir una idea en una empresa sólida, en un entorno de aprendizaje compartido y conexión con otros emprendedores. Además, Carenzo regalará varios ejemplares de su último libro, 'Hablando en Plata'.

El día 20, también en Ekinn, el congreso internacional Talent-based Science Cities abordará cómo reforzar la competitividad de las ciudades europeas en la atracción y fidelización del talento investigador en un contexto global de transformación continua.

El encuentro reunirá a representantes de ciudades como Grenoble, Espoo, Turín o Bolonia, además de redes europeas como Eurocities, «la más influyente de Europa» y que la integran más de 200 ciudades de 38 países europeos, con el objetivo de ofrecer la mejor calidad de vida posible a los 130 millones de personas a la que prestan servicio, que debatirán cómo construir entornos urbanos capaces de atraer y fidelizar talento científico y de impulsar la innovación como motor de crecimiento.

La sesión de apertura, 'Ciudades científicas basadas en el talento desde una perspectiva europea', correrá a cargo de Manuel Heitor, exministro portugués de Ciencia, Tecnología y Educación Superior. También estarán presentes, entre otras personalidades, André Sobczak, secretario general de la red Eurocities, o Jesús Valero, director general de Tecnalia y presidente de Earto, la Asociación Europea de Centros de Investigación y Tecnología), quienes participarán en una mesa redonda donde analizarán estrategias de atracción y fidelización de talento.

Finalmente, el congreso contará con visitas de estudio sobre cuántica y biotecnología dirigidas a las ciudades participantes. «Será una inmersión práctica en dos sectores clave del conocimiento emergente en San Sebastián», ha dicho Oyarbide.

El colofón a la XII WeekINN lo pondrá la gala de entrega de los Premios a la Innovación Empresarial Donostia INN, con los Fomento reconoce a entidades que han realizado una apuesta decidida por la innovación en sus proyectos empresariales y son un referente para su sector y también para la ciudad. En la gala, que tendrá lugar el día 20 en el hotel María Cristina, se premiará a la joven empresa innovadora, a la empresa consolidada y habrá un reconocimiento a una entidad comprometida con la innovación de la ciudad.

Apuesta por la colaboración

La XII Semana de la Innovación será posible gracias a la colaboración de empresas y startups como ViveBiotech, Naru, Multiverse, Trebe o Scott&Irwin; Centros Tecnológicos como CFM o IIS Biogipuzkoa; agentes del mundo de la educación como Tecnun, Tecnun eRacing, MotoStudent o Musika Eskola; y asociaciones como BAIC, Emakumeak Zientzian, La Cueva del Talento o CyberEUS.

Las diferentes actividades también cuentan con la colaboración de Janus Lester, Nerea Zusberro, Nextor Otaño, Sara Rekalde, Iker Ruiz, Usue Mori, Oihan Vega y Maddi Arzallus.

«La Semana de la Innovación es el escaparate que propone Fomento para acercar la ciencia y la innovación a la ciudadanía. Es una gran oportunidad para que los donostiarras conozcan y participen activamente en una San Sebastián innovadora, abierta y con talento. Una ciudad que cuenta con un ecosistema científico y tecnológico de primer nivel, con centros, empresas y profesionales que la sitúan en el mapa europeo de la innovación, algo de lo que podemos sentirnos orgullosos», ha afirmado la delegada de Economía y Empleo Local.