Ane Oyarbide, este jueves con jóvenes emprendedores en la presentación de la WeekINN.
San Sebastián

Un festival de tecnología y ocio abre la Semana de la Innovación donostiarra

La duodécima edición de la Donostia WeekINN que impulsa la Sociedad de Fomento se celebra entre los días 15 y 21

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:30

Comenta

La XII Semana de la Innovación, Donostia WeekINN, organizada por la Sociedad de Fomento en colaboración con agentes del ecosistema local de ciencia e innovación, ... se celebrará del 15 al 21 de este mes. La edición de este año presenta «una programación renovada con el objetivo de conectar con los más jóvenes», según ha anunciado este jueves la concejala de Economía y Empleo Local, Ane Oyarbide. La WeekINN arrancará con el festival de innovación FomoINN en el Kursaal y finalizará con los premios DonostiaINN, que cumplen su décimo aniversario.

