Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián El último anuncio del equipo inglés ha sido grabado en la capital donostiarra para probar los restaurantes favoritos de Martín Zubimendi, Mikel Merino y Martin Ødegaard

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:16

«Mikel Arteta dijo una vez que la gastronomía del País Vasco es una de las mejores del mundo. A ver si nuestros jugadores tienen el mismo gusto que él», es como arranca un nuevo anuncio del Arsenal en el que una influencer visita San Sebastián para probar los restaurantes favoritos de los jugadores Martín Zubimendi, Mikel Merino y Martin Ødegaard.

Y es que el equipo de fútbol inglés tiene una «gran influencia vasca», no solo por su entrenador, sino también porque el mediocampo está compuestor por varios exjugadores de la Real Sociedad: Martin Ødegaard, que jugó durante una temporada en el equipo donostiarra; Martín Zubimendi, que fichó por el Arsenal en julio de este año; y Mikel Merino, quien se sumó a los 'Gunners' un mes después, en agosto de 2025.

«La conexión entre el Arsenal y el País Vasco es profunda», explica la joven influencer vestida con la equipación del Arsenal con el símbolo de artillería en su escudo. «Mikel Arteta no solo nació aquí, sino que nuestro trío de centrocampistas se formó en esta zona del mundo, que además de por el fútbol, ​​también son conocidos por la buena comida», continua diciendo la joven mientras camina por los bajos de la playa de La Concha.

Fans del Arsenal visitan los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino

Aunque la joven no hace la ruta sola, sino que le acompañan Josu y Aimar, dos aficionados vascos del equipo inglés. «En Donostia no te quedas en un solo sitio, vas de un sitio a otro», le cuentan estos aficionados a la joven antes de llegar al bar 'Sport' de la Parte Vieja, en donde varios jugadores han degustado sus famosos pintxos.

«Ahora vamos al Zelai Txiki», que según cuentan, «es el rincón favorito de Mikel Merino», dicen tras probar su pescado y dirigirse a la recomendación de Martin Ødegaard: el restaurante Saltxipi. «No me extraña que Ødegaard sea tan bueno si se come un filete como este», comentan mientras se comen un chuleta con patatas.

Finalmente, se dirigen, como no, a la playa de la Zurriola, para contemplar el lugar favorito de Zubimendi: el Monte Ulia. Eso sí, lo hacen con un trozo de tarta de queso. «Cuando te crían con comida tan buena, no me extraña que te den ganas de ir y hacer cosas grandes», finaliza el anuncio tan vasco del Arsenal.