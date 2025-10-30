Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Comenta Marisa: «Ya está bien. En el parque de Cristina Enea, que cruzo a diario, hay una señal de prohibido bicis. Sin embargo son multitud los ciclistas que pasan. Es un ejemplo más de la falta de vigilancia y de autoridad que está haciendo de Donostia una ciudad cada vez más degradada y menos amable».
El buzón de los lectores donostiarras

Falta de vigilancia en Cristina Enea

La jornada se mantuvo estable con nubes y claros y ratos de sol hasta que a media tarde volvió la lluvia

DV

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Perros y playas

Escribe Maite: «Estoy completamente de acuerdo con la gente que se ha expresado en contra de la idea absurda de dejar que bajen los perros ... a la playa en verano. Nuestras playas ya no son ni color a lo que eran. Ahora están sucias, llenas de tienditas de campaña, con mesas de camping y sillas con todo tipo de músicas a tope, incomodando al resto de usuarios. Todo el arenal, lleno de colillas, pero aquí no pasa nada de nada. Todo permitido. Gracias a Zarautz, por ser el primer municipio en prohibir fumar, y en prohibir las músicas, y gracias por copiar esa medida aquí en Donostia. Espero que la idea de los perros caiga por su propio peso. En verano, hay gente hasta tarde aprovechando los atardeceres espectaculares, y no es un sitio para los perros, lo siento. Queremos disfrutar de la playa, y que esté limpia. Reconsideren estas ideas, porque primeramente son absurdas, y estamos cansados. La misma idea absurda que se comentó el pasado verano también de suspender los fuegos porque los perros se asustaban. Madre mía, es que no se pueden tener ideas tan tan absurdas».

