Falta de vigilancia en Cristina Enea

Perros y playas

Escribe Maite: «Estoy completamente de acuerdo con la gente que se ha expresado en contra de la idea absurda de dejar que bajen los perros ... a la playa en verano. Nuestras playas ya no son ni color a lo que eran. Ahora están sucias, llenas de tienditas de campaña, con mesas de camping y sillas con todo tipo de músicas a tope, incomodando al resto de usuarios. Todo el arenal, lleno de colillas, pero aquí no pasa nada de nada. Todo permitido. Gracias a Zarautz, por ser el primer municipio en prohibir fumar, y en prohibir las músicas, y gracias por copiar esa medida aquí en Donostia. Espero que la idea de los perros caiga por su propio peso. En verano, hay gente hasta tarde aprovechando los atardeceres espectaculares, y no es un sitio para los perros, lo siento. Queremos disfrutar de la playa, y que esté limpia. Reconsideren estas ideas, porque primeramente son absurdas, y estamos cansados. La misma idea absurda que se comentó el pasado verano también de suspender los fuegos porque los perros se asustaban. Madre mía, es que no se pueden tener ideas tan tan absurdas».

Pisos de alquiler

Señala José Miguel Mitxelena: «Los propietarios que tienen dos viviendas, una en la que viven y otra para alquilar, no las están alquilando porque no se garantiza el cobro de la renta, ni que la vivienda se les devuelva en buen estado y si tienen que meter un pleito de desahucio por falta de pago en el Juzgado tarda mucho tiempo en resolverlo, así que si el Ayuntamiento quiere contribuir a que haya más vivienda de alquiler tendrán que garantizar el pago de la renta, y que terminado el contrato se devuelva en perfectas condiciones. De lo contrario nadie va a querer alquilar».

Falta arena

Comenta Lander: «La falta de arena en la zona del muro del tenis en Ondarreta provocó que el Ayuntamiento reforzara el muro el año pasado con un pie de hormigón. La retirada de toneladas de piedras que no han sido sustituidas por el mismo volumen de arena ha hecho que la cota de la playa esté aún más baja y el pie de hormigón esté ahora mismo al aire con el efecto de debilitar el muro en vez de apoyarlo. La cota de arena es tan baja que el segundo acceso a la playa por las escaleras haya tenido que cerrarse porque ya no llegan a la arena sino que quedan en el aire. En la zona del Pico del Loro, por el contrario, hay tanta arena que los dos tramos de escaleras que tiene la zona de paso en la parte de Ondarreta están completamente cubiertas de arena. Una solución sencilla sería trasladar esta arena a la zona del tenis, no sé si sería suficiente o habría que añadir aportes de otras zonas, pero por lo menos sería una ayuda».

Olvidados en la calle

Critica Baltasar de la Hera: «La furgoneta de Belartza, el coche en la plaza Sert, la bobina de madera llena hasta la mitad con cable telefónico en Mikeletes están fijos de continuo en la vía pública y sin moverse por nadie durante varios años. Solo mencionar el coche de la plaza Sert, con cepo en la rueda, está ocupando un espacio de aparcamiento al lado de la máquina para sacar tiques de control horario en el estacionamiento. El verlo allí, cercano, cuando esperas mientras falla el aparato indigna. Llegado el caso de tener que pagar una denuncia, te llevan los demonios, te cabreas, aguantas. ¿Algo se podrá hacer, no? Por lo menos, llevarlos lejos, que no se vean en la ciudad. Las leyes, los decretos, las normas, pueden cambiarse. Querer es poder y esto lo hacen ustedes, los políticos, cuando les da la gana. Rebuscan recovecos si les interesa. Con esto, hagan igual, por los ciudadanos, los conductores comunes. Dejen de esperar a los propietarios de esos objetos. No vendrán a buscarlos».