Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX Afincada en Madrid, dio color a las fotografías antiguas de San Sebastián, como «homenaje» a su ciudad natal

Itziar Altuna San Sebastián Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:36 | Actualizado 17:33h. Comenta Compartir

Isabel López Biurrun, la donostiarra que decidió plasmar en color la San Sebastián de la primera mitad del siglo XX, falleció este pasado sabado a los 61 años de edad. Afincada en Madrid, en un entrevista concedida a este periódico hace dos años admitía que decidió poner color a fotografías antiguas de la ciudad «por hobby» y «como homenaje a San Sebastián».

Estudió Geografía e Historia y se especializó en Casas Reales. «Un día descubrí un foro americano en internet, donde vi que coloreaban fotografías de Casas Reales en blanco y negro, y me encantó la idea», contaba. Es entonces cuando decidió hacer lo mismo, pero con las imágenes en blanco y negro de San Sebastián que descubrió en Kutxateka. La primera fue una fotografía de la Zapatería Tello que ella recordaba porque había vivido cerca.

A partir de entonces, fue eligiendo otras imágenes, y pintándolas «sin ninguna base documetal, por intuición, con colores suaves, creo que eso es algo habitual en San Sebastián», admitía. La mayoría de las fotografías antiguas las localizó en la fototeca de Kutxa, y aquí, sobre todo eligió las de Ricardo Martín, «el ojo de la ciudad», reconocía. Entre sus 'obras' preferidas estaban las instantáneas de los establecimientos, porque «supone todo un reto dibujar cada detalle de los escaparates y de las estanterías».

Ampliar Fotografía ilustrada por Isabel López Biurrun. Kutxateka

Muchas de estas imágenes coloreadas las subió a su página web y a las redes sociales, donde tuvieron una gran aceptación. «Sólo espero haber conseguido transmitir mi amor a San Sebastián a través de mi trabajo», escribió en su página web.