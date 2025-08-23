Exposición de José Manuel Ábalos

Joti Díaz Sábado, 23 de agosto 2025, 07:48 Comenta Compartir

El pasado jueves se inauguró la anual y ya clásica exposición del pintor donostiarra José Manuel Ábalos. En el folleto de presentación de la exposición, el pintor nos habla del nuevo sentimiento al que denomina «el sentir» y que, nos dice, le obliga a pintar lo que siente, tenga o no explicación posible. Aparecen nuevos cuadros en los que las trombas de agua tormentosas inundan el cielo de colores a la puesta del sol, formando una especie de arcoíris inverso de gran belleza pictórica. Al final de su manuscrito, nos invita a «sentir» su exposición.

La muestra recién inaugurada está en la calle Camino número 1 bajo de Donosti, en el mismo lugar que el año pasado.

A la sala llegaron primero los coleccionistas, amigos del pintor, Luis y Beatriz Goikoetxea. Fueron recibidos por el pintor y su esposa y colaboradora Julia García, con Begoña Zaldúa y Ana Rosa Eguren, del coro Aita Donostia. Cerca estaban Maite Belaustegi y Manuela Eceiza, buenas amigas y coleccionistas de arte; Mabel Laurnaga, conocida farmaceútica; Loli Vals, del grupo Eragin, y Maite Irurueta, ambas de la asocación Kinya balanga de ayuda al Congo, que celebran los 25 años de la asociación el 13 de septiembre en el Náutico. También se pudo ver a Ángel García Ronda, expresidente del Ateneo, con su esposa Carmen Urcola, benefactora en causas culturales, así como a Begoña Bastida, Miguel Mari Miner, y José Ignacio Lafitte.

Entre los presentes estaban Pedro Albizuri y Miguel Martínez Marañón; Coro Calvete; Ana Rosa García; Enrique Jiménez; Josemi Beltrán e Izaskun Arana, gestores culturales; el diseñador Iñigo Urkiola; el arquitecto Josema Rodríguez; Maddi Garmendia, esposa de Daniel Ábalos, hijo del pintor, con sus hijos Martín y Max. Jaime, reconocido arquitecto; Adriana Campoy, deportista de élite, y sus hijos Daniela, Aitana. Martina; y Jaime, que también ayudó en el montaje; Ana, con su familia, Eloy Tantos, Lucía, Malena y Telmo no pudieron estar en esta ocasión y el hijo pequeño del pintor, Pedro, montador de la muestra, con su esposa Ane Cantero y su hija Emma.

Además acudieron al evento Anttón Garmendia y su esposa Itziar Irizar, padres de Maddi, Carlos Gorospe con sus hijos Carlos y Borja, colaboradores y amigos, Paula Loinaz y Ander Lasa, y Arantza Garín, comunicadora social y familia muy querida del pintor.