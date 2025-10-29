«Evitar el ictus es posible si reducimos la sal que le echamos a las comidas»

Este miércoles se celebra el Día Mundial del Ictus, una enfermedad que el año pasado afectó a 2.674 guipuzcoanos y que es la segunda ... causa de muerte en Euskadi. Para concienciar sobre la importancia de la prevención Osakidetza ha instalado unas carpas informativas frente al Hospital Donostia para sensibilizar a la población sobre el impacto de la hipertensión y del consumo de la sal. «El consumo de sal causa hipertensión, que está detrás del 70% de los pacientes que llegan al Hospital por un ictus. Reducir la toma de este condimento en las comidas puede disminuir en un 25% la posibilidad de sufrirla», ha indicado Patricia de la Riva Juez, neurológa y promotora de la iniciativa.

La jornada se ha enfocado en esta condición porque, tal y como ha detallado la profesional sanitaria, es el principal factor de riesgo modificable. «La prevención es la mejor aliada contra el ictus, ya que los datos nos dicen que ocho de cada diez casos pueden evitarse. Disminuir la ingesta de sal no solo reduce la tensión arterial, sino que también hace que los fármacos sean mucho más eficaces», ha añadido de la Riva.

Un buen paso para conseguir reducir la incidencia de esta enfermedad, comenta la doctora, es adaptarse a los cinco gramos de consumo diario recomendados por la Organización Mundial de la Salud (en Euskadi se consume más de 9,5 gramos al día). «Existen muchas alternativas para conseguir esta reducción. Aunque lo ideal sería encontrar productos con nada de sodio, lo importante es ir bajando el consumo de manera gradual. Y para ello hay posibilidades de todo tipo. Lo importante es concienciar, porque falta que los jóvenes conozcan que el consumo de sal pueda causar estas enfermedades», detalla Jone Gaztañaga, supervisora de enfermería en el área de neurología.

Pero este elemento no es el único a tener en cuenta, ya que muchos casos están relacionados con los hábitos de vida. «Se debe controlar el consumo de productos azucarados o con colesterol, además de evitar el uso de tóxicos como el tabaco o el alcohol. Por otro lado, si hay algún de condición que nos predisponga a desarrollarlo, hay que enfrentar la situación con responsabilidad y asistir a los controles médicos o tomar la medicación que nos indican», especifica la neurológa.

«Fácil de reconocer»

A pesar de que el ictus tiene un «inicio repentino», de la Riva reconoce que la mayor parte de los casos son fácilmente reconocibles por los síntomas que presentan. Los principales son dificultad al hablar, caída de un lado de la cara o pérdida de fuerza en las extremidades. Esto último fue lo que le sucedió a Eduardo Tamayo hace un año y medio.

Este donostiarra de 76 años estaba organizando el garaje cuando notó una súbita pérdida de fuerza en un brazo. «Me caí hacia atrás e hice bastante ruido. Cuando mi mujer lo escuchó, me vino a ver y reconoció en seguida lo que me pasaba. Activó el código ictus, llamando al 112, y la ambulancia me llevó con rápidez al hospital para operarme», explica agradecido, y destaca la importancia de la «rehabilitación» y el apoyo familiar para superar la enfermedad. A pesar de tener antecedentes familiares con la enfermedad, este médico de profesión se sorprendió porque no tenía factores de riesgo.

Las iniciativas de prevención, explica este guipuzcoano, son «esenciales» para concienciar a la población sobre la incidencia de esta enfermedad. «La hipertensión es muy fácil de solucionar. Ojalá llegara estas actividades a las sociedades gastronómicas o a la hostelería, porque si disminuyeran un poco la cantidad de sal que echan a los productos estarían contribuyendo de forma considerable a todos los factores de riesgo», sentencia.