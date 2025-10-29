Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Profesionales sanitarios explican las alternativas de la sal a varios interesados. Juantxo Lusa

Día Mundial del Ictus

«Evitar el ictus es posible si reducimos la sal que le echamos a las comidas»

Osakidetza impulsa una jornada de sensibilización en Donostia en la que recuerda que la OMS recomienda que se consuma cinco gramos de sal al día, pero en Euskadi se toma más de nueve

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:43

Comenta

Este miércoles se celebra el Día Mundial del Ictus, una enfermedad que el año pasado afectó a 2.674 guipuzcoanos y que es la segunda ... causa de muerte en Euskadi. Para concienciar sobre la importancia de la prevención Osakidetza ha instalado unas carpas informativas frente al Hospital Donostia para sensibilizar a la población sobre el impacto de la hipertensión y del consumo de la sal. «El consumo de sal causa hipertensión, que está detrás del 70% de los pacientes que llegan al Hospital por un ictus. Reducir la toma de este condimento en las comidas puede disminuir en un 25% la posibilidad de sufrirla», ha indicado Patricia de la Riva Juez, neurológa y promotora de la iniciativa.

