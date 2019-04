La X Euskal Metal Fest arranca esta tarde

La X Euskal Metal Fest comienza hoy a las 19:30 h, en el C.C. Larratxo, con Soziedad Alkoholika, Elbereth, Demonik, In Vain y Dawn of Extinction. Los conciertos de mañana arrancarán a las 18:30, con los grupos Zenobia, Ankhara, Taken y Wild Freedom. Las entradas cuestan 20 euros (16 euros, en anticipada).