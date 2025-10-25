Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Obras en la zona del Infierno, donde Etxegintza construirá 135 VPO y 23 alojamientos dotacionales. Iñigo Royo

Etxegintza invertirá 31 millones en cuatro años para construir 355 viviendas públicas en Donostia

El Infierno, Illarra, Igara, Añorga Txiki y los apartamentos dotacionales de la calle Campanario son las cinco promociones a desarrollar

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Sábado, 25 de octubre 2025, 07:24

Comenta

Etxegintza, la entidad pública empresarial de vivienda del Ayuntamiento, tiene previsto acometer inversiones por valor de 31 millones en la construcción de 355 pisos protegidos ... durante los próximos cuatro años. Según explica la alcaldesa accidental, Nekane Arzallus, el presupuesto de la sociedad municipal para 2026 –recientemente aprobado por su consejo de administración y pendiente de ser ratificado por el Pleno– contempla partidas plurianuales con las que desarrollar cinco promociones residenciales en la ciudad.

