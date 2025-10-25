Etxegintza invertirá 31 millones en cuatro años para construir 355 viviendas públicas en Donostia

Etxegintza, la entidad pública empresarial de vivienda del Ayuntamiento, tiene previsto acometer inversiones por valor de 31 millones en la construcción de 355 pisos protegidos ... durante los próximos cuatro años. Según explica la alcaldesa accidental, Nekane Arzallus, el presupuesto de la sociedad municipal para 2026 –recientemente aprobado por su consejo de administración y pendiente de ser ratificado por el Pleno– contempla partidas plurianuales con las que desarrollar cinco promociones residenciales en la ciudad.

En concreto, detalla la delegada de Planificación Urbanística y Vivienda, hasta 2029 se abordará la edificación de los 15 alojamientos dotacionales de la calle Campanario, en la Parte Vieja, con 1,6 millones consignado para el año que viene y 758.000 para 2027. También se impulsará el ámbito de Illarra, con 80 pisos protegidos y una inversión global de 10,26 millones, a razón de 644.000 euros en 2026, 3,8 millones en 2027 y 2028 y 1,9 millones en 2029.

Cerca de allí, en Igara, la entidad municipal proyecta 52 nuevas VPO junto a la rotonda que da acceso al polígono. El coste de esta actuación en los cuatro años recogidos en el programa de inversiones se elevará hasta los 2,6 millones. Y en Añorga Txiki, donde los trabajos no terminan de coger ritmo, el consistorio afronta la construcción de otros 50 pisos de protección pública junto a la estación del Topo. Este desarrollo, que desde su germen ha encontrado oposición entre los vecinos del barrio, requerirá de aportaciones por valor de 3 millones, que se distribuirán del siguiente modo: 288.000euros en 2026, 1,15 millones en 2027 y 2028 y 480.000 en 2029.

Obras La actividad en el Infierno es frenética, mientras que los trabajos en Añorga Txiki no cogen ritmo

Con todo, el mayor esfuerzo se realizará en el Infierno, donde Etxegintza financiará en este cuatrienio 135 VPO más 23 alojamientos dotacionales en una pequeña parcela junto a Errotaburu. Las obras en este ámbito ya están en marcha, con las excavadoras preparando el terreno para la fase de cimentación. Al Infierno se destinarán 2,2 millones en 2026, 4,1 tanto en 2027 como en 2028 y otro millón de euros en 2029. En total, la aportación municipal en el futuro barrio que rematará la salida oeste de la capital guipuzcoana ascenderá a 11,4 millones de euros.

Arzallus apunta que Etxegintza solicitará subvenciones y préstamos subvencionados al Gobierno Vasco para cubrir las inversiones del próximo ejercicio y aprobará créditos de compromiso para los tres siguientes. En cifras totales, 2027 y 2028 serán los años con mayor disponibilidad económica para el plan inversor con 11,6 y 11,2 millones, respectivamente, mientras que en 2026 el montante comprometido es de 6,6 millones y en 2029, de 5,5 millones.

Ingresos por rentas de alquiler

La delegada del PNV desgrana asimismo otras partidas del presupuesto de la entidad pública empresarial de vivienda para el curso venidero, que asciende a 22,2 millones de euros. La principal fuente de ingresos son las rentas que abonan los inquilinos de los pisos de alquiler que gestiona la sociedad (7,4 millones de euros, un 33% del total), seguida de las transferencias corrientes (5,9 millones, 26%) y las transferencias de capital (3,2 millones, 14,6%).

Presupuesto Las partidas plurianuales comprometidas son más grandes en 2027 y 2028 y suman casi 23 millones

En cuanto a los gastos, aparte de las inversiones reales (6,6 millones en 2026, 29% del total), destacan los pasivos financieros (5,8 millones, 26%) y los gastos en bienes corrientes y servicios (4,9 millones, 22%). Los gastos de personal representan un 11,97% de los gastos de Etxegin-tza, con un coste de 2,6 millones de euros.