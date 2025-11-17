Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Insausti, Susana García Chueca y el viceconsejero Miguel Ángel Páez, ayer en la plaza Xabier Zubiri.

ETS ya ha liberado las mitad de los suelos ocupados por las obras del Topo

La consejera Susana García Chueca trató con el alcalde Jon Insausti la marcha de los trabajos, que finalizarán en 2026

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:36

Comenta

. Euskal Trenbide Sarea ya ha liberado el 49,7% de los 32.284 m² de suelos urbanos ocupados por las obras del Topo. Es ... un signo del avance de unos trabajos que terminarán el año que viene con la puesta en funcionamiento del tren soterrado por el centro de la ciudad. Es uno de los datos que trascendió del encuentro que mantuvieron ayer el alcalde, Jon Insausti, con la consejera de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, Susana García Chueca, quienes analizaron la marcha de las obras, acordaron impulsar los trabajos de reurbanización de los diferentes ámbitos y repasaron otros aspectos como la adaptación de Dbus al nuevo sistema de movilidad que operará en la ciudad.

