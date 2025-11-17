ETS ya ha liberado las mitad de los suelos ocupados por las obras del Topo

. Euskal Trenbide Sarea ya ha liberado el 49,7% de los 32.284 m² de suelos urbanos ocupados por las obras del Topo. Es ... un signo del avance de unos trabajos que terminarán el año que viene con la puesta en funcionamiento del tren soterrado por el centro de la ciudad. Es uno de los datos que trascendió del encuentro que mantuvieron ayer el alcalde, Jon Insausti, con la consejera de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, Susana García Chueca, quienes analizaron la marcha de las obras, acordaron impulsar los trabajos de reurbanización de los diferentes ámbitos y repasaron otros aspectos como la adaptación de Dbus al nuevo sistema de movilidad que operará en la ciudad.

Las afecciones que han originado los trabajos se han ido mitigando en los últimos meses de manera progresiva. Los 12.332 metros cuadrados de ocupación del tramo Lugaritz-Miraconcha están ya liberados en su totalidad. Por su parte, de los 19.952 m2 afectados entre Miraconcha y Easo se han liberado 3.720 m2, la mayoría en el centro de la ciudad, mientras que la mayor parte todavía ocupada corresponde a las casetas de obra y los trabajos de emboquille en Pío Baroja y Morlans.

La última liberación de espacios se produjo el pasado 29 de octubre con la reapertura de la plaza Xabier Zubiri, mientras que en las calles Easo, San Bartolomé y dos tramos de la calle San Martín ya se ha eliminado todo rastro de las afecciones. En este momento también se llevan a cabo las obras del ascensor que unirán San Roque, Salud y Autonomía con el barrio de Aiete y que conducirá directamente con la futura estación soterrada de Amara.

Susana García Chueca resaltó que «el año 2026 marcará un antes y un después en la movilidad de la capital guipuzcoana y del resto del territorio, con la puesta en servicio del nuevo Topo en la ciudad con tres nuevas estaciones pero también con la creación de nuevos espacios en superficie». El alcalde, Jon Insausti, indicó que «en menos de un año vamos a sufrir una transformación tremenda con la llegada del Topo, que va a favorecer un objetivo prioritario como es el de unir mejor los barrios entre sí y también va a mejorar la conexión con los municipios colindantes».