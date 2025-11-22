Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Entre entreno y entreno (natación, gimnasio, esgrima, correr...), Viktor en su casa de Ategorrieta. J. M. LÓPEZ

Ciudadanos | Viktor Tashkov

«Estudiar el cerebro es una frustración feliz. Sabes cosas que te llevan más allá»

Neurocientífico y esgrimista, se prepara para un 'reality' búlgaro

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Sábado, 22 de noviembre 2025, 06:31

Comenta

Nació en Blagoevgrad y creció en Krupnik, al suroeste de Bulgaria, cerca de la frontera con Grecia. A los diez años se vino con sus ... padres. Sospecha que para ellos, Elena e Yvaylo, fue duro. Para él no tanto: nuevos amigos, nuevo idioma, playa. Estudió en Santa Teresa y jugó al fútbol en el Antiguoko. Cursó biopsicología y quiso doctorarse pero las barreras burocráticas le desanimaron. Fue investigador en el Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL) y en la Complutense. Trabaja en una empresa que mueve por toda Europa a equipos de fútbol estadounidenses para jugar torneos como la Donosti Cup. Se prepara a fondo para ser seleccionado en 'Challenge', la versión búlgara de 'Desafío colombiano', un 'reality' de supervivencia e inteligencia.

