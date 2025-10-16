Dejaron Marianistas hace 25 años

Joti Díaz Jueves, 16 de octubre 2025, 07:55 Comenta Compartir

Finalizaron sus estudios en el colegio Marianistas hace 25 años y por este aniversario decidieron organizar un encuentro en el renovado centro escolar. Allí en el Agora, uno de los alumnos, Eneko Ruiz, hizo un discurso de bienvenida contando anécdotas y agradeciendo la presencia de algunos miembros destacados de la promoción como Iosu Altolagirre, director de la marca de calzado Igor; Luis del Campo, bajista del grupo Correos que fue la banda ganadora de la edición 2009 del festival Pop-rock Ciudad de San Sebastián; el exseleccionador español y actual seleccionador alemán de Rugby-7 Pablo Feijoo o el exciclista de Euskaltel, Lander Aperribay. Lamentaron la ausencia, de entre otros, Andoni Iraola, exjugador de fútbol y entrenador del Bournemouth inglés.

Luego intervino para dar su bienvenida al colegio, su director actual, José Eizmendi, que destacó el arraigo que genera el centro en alumnos y exalumnos, la centenaria historia del colegio, que el día 3 de octubre cumplió 138 años.

Tras José, tomó la palabra Felix Erdocia, director del colegio entre los años 1994 y 2001 coincidiendo con la promoción del grupo.

Para terminar el acto se proyectó un pase de fotografías antiguas recopiladas por la compañera de promoción y actual enfermera del centro Naiara Cayetano. El pase contaba con fotos compartidas por los propios compañeros y sacadas del archivo histórico del colegio que gestiona y custodia el exprofesor Federico de Los Ríos. Luego disfrutaron de un cátering y bebida de la mano de Ausolan en la galería del colegio. El día terminó de tardeo en el bar Splash y bailando en el bar-discoteca La Cripta.

El éxito del encuentro fue total, ya que participaron numerosos alumnos de la promoción. Allí estaban: Iñigo Aizpurua, Antón Aizpurua, Pablo Alcorta, Xabier Altuna, Javier Argüelles, Cristina Arias, Edur Arranz, Maialen Arruti, Paula Arsuaga, Maria Astrain, Carmen Barace, Roberto Bascoy, Silvia Borja, Naiara Cayetano, Garbiñe Celigüeta, Pablo Cifuentes, Enrique Cifuentes, Iratxe Díaz, Cristina Echeburua, Iñigo Echezarreta, Josemi Elorza, Naiara Elorza, Xabier Esteban, Uxue Eza, Carlos Frades, Jon Frias, Dani Gabilondo, Nerea García, Amaia García, Ainara Gaztañaga, Ion Gimeno, Jon Goitia, Igor Goya y Lucia Irazustabarrena.

Completaban el grupo: Jon Iturralde, Paul Lataburu, Ion Lerchundi, Nora Marín, Luis Martín-Santos, Patricia Martínez, Xabier Martínez. Iñaki Maya, Ion Montenegro, Aitor Mozo, Beatríz Oreja, Mikel Ortega, Rebeca Ortega, Javier Ortiz de Artiñano, Mikel Otazua, Amaia Páez, Jon Pérez, Ana Ramírez, Juan Rodero, Iñaki Rodríguez, Jon Saenz, Yon San Martín, Josemi Sánchez, Santi Sánchez-Guardamino, Teresa Solans, Nuria Suso, Nora Tamayo, Enrique Urculo, Maite Urola, José Ramón Valera, Guillermo Vega, Pablo Vicente, María Viguera, Estitxu Yubero y Laura Zorrilla.

Es muy posible que dentro de unos años se repita la cita con los compañeros de promoción.