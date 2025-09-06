Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los estudiantes extranjeros posan entre los edificios de la Universidad de Deusto con dirigentes de la institución y el alcalde Eneko Goia. SARA SANTOS

Estudiantes extranjeros en Deusto

El campus de Donostia acoge durante este semestre a 127 universitarios de 23 países

Joti Díaz

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:05

El pasado jueves día 4 tuvo lugar la recepción oficial a los 127 estudiantes internacionales que se han desplazado a San Sebastián procedentes de 23 países para estudiar este primer semestre del curso 25/26 en el campus donostiarra de la Universidad de Deusto. Pertenecen a diferentes programas de intercambio y proceden de países como: Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos, Finlandia, Francia, India, Irlanda, Italia, Japón, Marruecos, México, Países Bajos, Puerto Rico, Reino Unido, Suecia, Uruguay y Venezuela. La mayoría de ellos se formará en el área de Empresa, pero también en las áreas de Ciencias Sociales y Humanas, Salud y Derecho.

El acto de bienvenida institucional en el campus de San Sebastián contó con la participación de Eneko Goia, alcalde de San Sebastián y representantes de la universidad de Deusto como María José Aranguren, vicerrectora del campus de San Sebastián y Relaciones Institucionales; Javier Arellano, vicerrector de Investigación y Relaciones Internacionales y June Calvo, responsable de la Oficina de Relaciones Internacionales.

María José Aranguren destacó que «uno de los valores que representa este grupo es la diversidad, una de las principales palancas para la innovación».

Durante la jornada los estudiantes internacionales tuvieron la oportunidad de conocer la universidad a través de un vídeo de presentación, además de disfrutar de un lunch en el edificio Larramendi y de una gymkhana por la ciudad ofrecida por Go Local, start up especializada en tours guiados en San Sebastián.

Tuvieron el primer contacto para conocer las actividades extra académicas que pueden realizar (fe, solidaridad, cultura y deporte) de la mano de Jon Ojanguren y Yajaira Kortabitarte. Asistieron también a la sesión de orientación organizada por la Oficina de Relaciones Internacionales donde tuvieron la ocasión de conocer los servicios por sus tutores: Nagore Aranguren (Deusto Business School), Natale Serón (Derecho), Asier Leoz (Comunicación) y Sara Insausti (Fisioterapia). Los estudiantes internacionales Natalia Ocasio Cruz de Puerto Rico, y Grant David Gilbert de California (Estados Unidos), explicaron por qué eligieron la universidad de Deusto.

