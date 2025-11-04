La estación de Atotxa encara el final de las obras con el nuevo andén de Cercanías

Las obras de construcción de la nueva estación ferroviaria de Atotxa de Donostia, que tendrá poco que ver con la histórica estación del Norte ... y que estará lista para recibir el tren de alta velocidad (TAV), van a dar un salto importante esta semana con el estreno, el viernes, del nuevo andén para los trenes de Cercanías que se ha construido en la parte más próxima a Tabakalera. En la actualidad, las dos vías que están en funcionamiento en la estación provisional discurren juntas en el lado que da hacia el río Urumea, donde se ubica el edificio principal de la terminal, pero desde el viernes pasarán a su emplazamiento definitivo a ambos extremos de la playa de vías. Entre ambas quedarán las cuatro vías y tres andenes que «antes de 2030» podrán recibir el TAV, si se cumplen las últimas previsiones del Ministerio de Transportes para la puesta en marcha de la 'Y' vasca de alta velocidad. Lo que sí que va en fecha es la remodelación total de la estación de Atotxa, cuya conclusión de obra se mantiene «para fin de año», según indican fuentes del Departamento vasco de Movilidad Sostenible.

Cuando quedan menos de dos meses para que concluyan unas obras que se llevan acometiendo desde hace cinco años, la renovada terminal dará este viernes el paso más visible que faltaba antes de que concluyan los trabajos: la apertura del nuevo andén para los trenes de Cercanías que se ha construido en el extremo más cercano a Egia y al edificio de Tabakalera. De esta forma, las vías exteriores de la nueva estación, que en el futuro se destinarán exclusivamente a Cercanías, funcionarán ya de manera definitiva en su configuración final. Además, ese mismo día se abrirá también de manera provisional el vestíbulo soterrado que conectará con las dos vías de Cercanías.

ASÍ SERÁ LA NUEVA ESTACIÓN DE ATOTXA Playa de vías Se amplía la playa de vías con un nuevo haz de seis vías y cinco andenes. Las vías exteriores con ancho mixto estarán destinadas a los trenes de Cercanías, mientras que las cuatro vías interiores, de ancho internacional, serán para los trenes de media y larga distancia en alta velocidad (cuando llegue el TAV a Donostia).

Nuevo edificio de la estación Se han reconstruido las fachadas del edificio histórico, pero se ha ampliado en dos alturas con una arquitectura más moderna, lo que ha doblado su volumen original. La planta baja servirá como vestíbulo de Cercanías. Las dos alturas adicionales estarán destinadas a oficinas y no estarán abiertas a los usuarios de la estación.

Nuevo vestíbulo soterrado Será el corazón de la nueva estación. Se está construyendo bajo la playa de vías, con acceso desde el edificio de la estación y desde el nuevo paso inferior de Egia. El vestíbulo de la alta velocidad estará ubicado en el lado sur (hacia Amara) y el de Cercanías, en el lado norte (hacia Gros). En total, sumarán una superficie de 7.400 m2. El vestíbulo del TAV tendrá un volumen central con un control de acceso, locales comerciales y de operadores ferroviarios y aseos. El acceso a los andenes se hará por escaleras o ascensores.

El anuncio lo realizaron ayer en una visita a las obras el secretario de Estado de Transportes, el irundarra José Antonio Santano, y la consejera vasca de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca. Explicaron que la puesta en servicio de forma provisional de una parte del vestíbulo soterrado se debe a que se sigue trabajando para completar las instalaciones del hall de la futura terminal, que terminará de construirse en diciembre y que contará con accesos diferenciados a la alta velocidad y a los andenes de Cercanías desde el pasadizo de Egia. Sin embargo, hasta que acaben los trabajos será preciso acceder por la remodelada estación para validar los billetes.

Cercanías, en los extremos Actualmente, las dos vías en funcionamiento discurren juntas por el lado más cercano al río

El vestíbulo soterrado que dará acceso al futuro TAV será el que represente el principal cambio con respecto a la anterior estación del Norte, ya que contará con un amplio vestíbulo abierto al público en general en el que se ubicarán diversos locales comerciales, antes de que los viajeros pasen los tornos que darán acceso a los andenes. Aunque este espacio comercial aún tardará meses o incluso años en desarrollarse.

Una anchura de 5 metros

El nuevo andén que entrará en servicio este viernes, el más cercano al edificio de Tabakalera, tiene una longitud total de 210 metros y una anchura media de unos 5 metros, oscilando entre un mínimo de 2 metros en el área de acceso junto a las escaleras y un máximo cercano a los 8 metros. En su mayor parte está cubierto por una marquesina y acogerá los trenes dirección Brinkola, mientras que por el andén más próximo al río Urumea pasarán las unidades dirección Irun.

La nueva estación de Atotxa contará con una nueva configuración de la playa de vías, con la implantación de un nuevo haz de 6 vías con 5 andenes. Las vías exteriores de ancho mixto (con tercer hilo o tercer carril) estarán destinadas al tráfico de Cercanías, y las cuatro vías interiores, de ancho internacional, a la circulación de trenes de media y larga distancia. La electrificación de vía y las instalaciones de señalización y comunicaciones completarán las obras ferroviarias.

Accesos independientes Los vestíbulos soterrados de Cercanías y del TAV estarán separados por el pasadizo de Egia

Desde el pasado 17 de febrero el servicio ferroviario se presta desde el edificio de la estación remodelado, en el lado más cercano al río Urumea. Esta actuación ha permitido concluir la integración de los espacios ocupados anteriormente por la terminal provisional dentro del futuro vestíbulo de cercanías y del paso inferior de Egia, y continuar la construcción de vías, de estructuras de andenes y de la plaza elevada, en el lado Tabakalera.

En estos momentos, la obra ejecutada por la empresa pública vasca Euskal Trenbide Sarea (ETS), a través de una encomienda del Gobierno central, se focaliza en los trabajos de acabados arquitectónicos en los vestíbulos soterrados de Cercanías y de alta velocidad, así como en sus instalaciones, mientras en superficie se realizan las tareas destinadas a la finalización de andenes y vías. Asimismo, se ha concluido la instalación de los aparatos de vía de las dos cabeceras de la estación, tanto en las dos vías exteriores de ancho mixto como en las cuatro vías interiores de ancho internacional.