El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, ayer en la estación de Atotxa. M. T.

La estación de Atotxa encara el final de las obras con el nuevo andén de Cercanías

Se estrenará este viernes en el lado más cercano a Tabakalera, donde pararán los trenes con destino Brinkola, en un paso clave para acabar los trabajos antes de final de año

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Las obras de construcción de la nueva estación ferroviaria de Atotxa de Donostia, que tendrá poco que ver con la histórica estación del Norte ... y que estará lista para recibir el tren de alta velocidad (TAV), van a dar un salto importante esta semana con el estreno, el viernes, del nuevo andén para los trenes de Cercanías que se ha construido en la parte más próxima a Tabakalera. En la actualidad, las dos vías que están en funcionamiento en la estación provisional discurren juntas en el lado que da hacia el río Urumea, donde se ubica el edificio principal de la terminal, pero desde el viernes pasarán a su emplazamiento definitivo a ambos extremos de la playa de vías. Entre ambas quedarán las cuatro vías y tres andenes que «antes de 2030» podrán recibir el TAV, si se cumplen las últimas previsiones del Ministerio de Transportes para la puesta en marcha de la 'Y' vasca de alta velocidad. Lo que sí que va en fecha es la remodelación total de la estación de Atotxa, cuya conclusión de obra se mantiene «para fin de año», según indican fuentes del Departamento vasco de Movilidad Sostenible.

