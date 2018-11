El teatro de Miramon sigue sin encontrar la fórmula Desde que se construyera en la década de los 90 pocos han sido los espectáculos que ha acogido el teatro de Miramon. / FOTOS: D. SORIAZU El teatro de Miramon continúa sin encontrar la fórmula para llenar sus gradas y el escenario. El edil Murguiondo (PP) interpela al gobierno municipal para saber si tiene en mente acciones que pongan en valor este lugar «único» DANI SORIAZU Sábado, 10 noviembre 2018, 08:55

Nadie discute que el 'anfiteatro' de Miramon -denominación errónea porque en realidad tiene forma de teatro romano- está infrautilizado. Las distintas reivindicaciones para que se le dé un mayor uso vienen de lejos, prácticamente desde que se construyera a finales de los años 90. Desde entonces no se ha sabido encontrar un uso que haga justicia a este espacio, capaz de albergar a más de 3.200 personas sentadas en sus gradas. Algún que otro concierto, espectáculo e incluso clases de yoga se han dado cita aquí, pero poco más.

La regeneración del bosque de Miramon, que culminó el año pasado, parecía que podría imprimir un mayor atractivo a este espacio, destacado junto al caserío Katxola como una de las entradas principales a este gran pulmón verde de la ciudad. Pero no ha sido así. «Y es una pena. Realmente nos preocupa que siga en esta situación, olvidado», asegura Félix Pérez, presidente de la asociación de vecinos Lantxabe.

Datos 3.200 personas, es la capacidad que tiene el teatro de Miramon. Características La altura de todo el conjunto es de 16 metros y el escenario circular central mide 20 metros de diámetro. Historia La asociación Lantxabe recuerda que la escala del propio teatro responde más a las necesidades morfológicas de la topografía que a un programa de usos. Es un muro de contención al que se le buscó otro uso, estéticamente más bonito. Materiales Se usaron 2.500 m2 de hormigón. Las gradas se apoyan sobre el terreno a través de una estructura reticulada.

En la misma línea se pronuncia el concejal del Partido Popular, Txema Murguiondo, que volverá a sacar a la luz el debate sobre el uso de esta infraestructura en la Comisión de Espacio Público que se celebrará el lunes. «El Bosque de Miramon cuenta con diferentes espacios y zonas de estancia muy agradables, entre ellos este anfiteatro, un espacio preparado para ofrecer actuaciones de todo tipo. Pero se encuentra infrautilizado y suele ser frecuentado por algunos para desarrollar otra serie de hábitos menos saludables», explica.

«La meteorología y la accesibilidad complican su uso», explica el concejal de Cultura Insausti (PNV)

Los vecinos piden que se lleven a cabo más acciones que le den a este lugar mayor atractivo

El gobierno municipal no niega la mayor, pero recuerda que no son pocos los intentos que se han llevado a cabo por dinamizar este teatro que no han fructificado. El concejal de Cultura, Jon Insausti, explica que el mayor condicionante es la climatología. Para empezar, apunta, por la dificultad de poder garantizar la celebración de cualquier acto. El caso más reciente se ha vivido hace escasas semanas. El concierto coral de inauguración del festival Aiete Kantuz, puesto en marcha con la colaboración de Donostia Kultura, el Coro Easo y la asociación Lantxabe, no se pudo celebrar en el teatro por culpa de la lluvia y tuvo que ser trasladado al caserío Katxola.

Otro de los problemas es la accesibilidad, en dos vertientes. Por un lado, la que se refiere al tráfico rodado. Es una zona con pocas plazas de aparcamiento, lo que dificulta la afluencia de gente que se traslada en vehículo propio, algo habitual al tratarse de un barrio alto. Existen conexiones en autobús, pero no son las mismas que si habláramos de eventos en el centro o Illunbe. Además, hay que conocer la zona para llegar bien al teatro.

Respuesta «floja»

Por otra parte, está el tema de la accesibilidad para personas con movilidad reducida. La regeneración del parque ha mejorado este aspecto pero las propias características de las gradas, escalonadas sin rampas ni estructuras mecánicas, no permiten cumplir con las condiciones para que alguien en silla de ruedas, por ejemplo, pueda llegar sin problemas. El concejal de Cultura también señala que, en lo que a la producción y la logística de los eventos que se programan se refiere, tampoco hay facilidades, como por ejemplo en tomas de electricidad, «que no son las más adecuadas».

«Y cuando se han programado actuaciones, debemos reconocer que la respuesta del público ha sido floja», añade Insausti, que informa que se seguirá tratando de dar uso a esta instalación» pero que hay que «ser realista y consecuente». En este sentido, recuerda que Donostia Kultura ya cuenta con sus espacios para desarrollar sus actividades, como los teatros del Centro o las casas de cultura. Y apunta que no hay intención de acometer mejoras de ningún tipo en este lugar, al menos a corto plazo.

Desde Lantxabe recuerdan que el origen de este teatro era un muro de contención. «Pero el arquitecto de aquel entonces decidió darle un uso más estético y se le ocurrió la idea de crear esta estructura», recuerda Félix Pérez, que apuesta por que este lugar siga rezumando actividad. «El espacio tiene una sonoridad absolutamente maravillosa», asegura Pérez, que ha podido disfrutar de algunas de las pocas actuaciones que se han celebrado en este lugar.

«Sabemos que es difícil que esto fructifique pero estamos muy interesados, no somos escépticos y creemos que es posible». Una de las ideas que plantean es que algunos de los actos de la Quincena Musical o del Festival de Coros de Tolosa tengan cabida en este teatro y se le dé mayor visibilidad. «Y que aunque no se llene consiga cierto empaque», apunta el presidente de Lantxabe.

Preguntas sobre las opciones

El concejal Murguiondo preguntará en la Comisión cuáles son las razones o motivos por los que el gobierno municipal «no ha hecho nada para poner en valor el anfiteatro de Miramon». Asimismo, también le interpelará para saber «por qué no se programan actuaciones como conciertos u obras de teatro que pongan en valor este espacio único» o si tiene en mente alguna medida para sacarle más partido.