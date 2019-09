«Con 'Esencia' firmé libros en Sant Jordi. ¿Iré al Retiro con 'Trizzia'?» Al lado de 'Suka', el escritor de 'Trizzia'. Carlos, en los prados de la Hípica de Loiola. / MICHELENA Carlos Catalán Espeita: El analista de sistemas informáticos sigue escribiendo BEGOÑA DEL TESO Viernes, 13 septiembre 2019, 08:10

En sus fotos de Facebook no aparece escribiendo ni firmando libros ni ante computadoras gigantescas. Aparece montando a su yegua tres razas, pura sangre inglesa, árabe y española. Montando a 'Suka' que a sus 18 años vive en las cuadras de Loiola un retiro dorado. Carlos, hermano de Alicia, de Maite, de Alberto, presenta su segundo libro el jueves 19. Y ya está escribiendo el tercero.

- ¿Por qué?

- ¿Por qué sigo escribiendo? Porque me sigue pareciendo algo increíble. Una sensación inigualable. Y además continúo escribiendo porque aún tengo muchas preguntas que hacer, que hacerme.

- ¿Cuáles?

- ¿Qué pasa con lo que somos cuando morimos?

- ¡¿?!

- Que el cuerpo vuelve a la tierra lo sabemos. Que los creyentes tienen esa gran fe que les permite creer y esperar la vida eterna y la felicidad de los justos cerca de Dios, también lo sabemos pero yo me pregunto dónde queda todo eso que nos hace ser lo que somos y quienes somos.

- ¿Y qué es eso que nos hace ser lo que somos y quienes somos?

- Lógicamente no son las posesiones terrenales. Ni el dinero ni los objetos. Es el amor que sentimos por los nuestros. La pasión que nos ha movido. La generosidad (o falta de ella) que hemos mostrado... ¿Qué pasa con eso? ¿Desaparece, no queda ni rastro de nuestro esfuerzo por ser mejores, de nuestras tristezas? ¿O será al revés, permanecerá flotando en el aire? ¿Estaremos rodeados de los sentimientos de gentes que ya no están a nuestro lado? La muerte y lo que puede haber (o no) después me seduce, conmueve y desvela. Me inquieta pensar qué queda de nosotros cuando nos atacan enfermedades como el alzheimer, que nos roba la memoria, lo que sabíamos, lo que sentíamos.

- Pero eso es más bien tema para un ensayo y no para dos novelas auto-co-editadas.

- No sé si sería capaz de escribir un ensayo. Pero por otra parte, me gusta buscar las respuestas y hacer reflexionar a la gente a través de historias en las que pasen muchas cosas, los personajes evolucionen y los misterios se encadenen.

- Y tanto que acontecen acontecimientos nada consuetudinarios en tus relatos. ¿En serio que antes de la página 30 la niña protagonista pierde a toda su familia?

- En un accidente de aviación, sí. De hecho, ella es la única superviviente, lo que la convierte en una auténtica atracción mediática. Para gozo de su abuela Rhona, que quiere recuperar con ella parte del dinero que perdió con su familia. Bastante desestructurada, por cierto.

- Lo intuyo.

- Aparte, Rhona está casada con un exnazi y es la 'capo di capi' de una banda de maleantes y extorsionistas. No puedo contarte más...

- Inténtalo, porque Trizzia tiene ciertos poderes, a lo Carrie de Stephen King y Brian de Palma.

- Por eso en la portada, diseñada por Jon Garmendia, aparece la mirada de mi sobrina María que es de puro fuego. Y también un caserón. Y la imagen del que será su mejor amigo.

- ¿Paul, un personaje al que rescatas de tu primer libro, 'Esencia'?

- Él, sí. Es muy importante porque los dos se encontraron en dimensiones diferentes y los dos se buscan en esta, la nuestra. Pero no, Paul no sale en la portada. Cuando me refería al mejor amigo de Trizzia quería decir 'Coto', el pastor alemán que le ofrece amor incondicional. 'Trizzia' es una novela de aventuras, un thriller y contiene algo de romance. Pero un romance distinto a otros. Y ahora ya si que no cuento más. Porque no puedo. Ni siquiera tengo el libro conmigo. Lo veré en la presentación del jueves a las 19.00 horas.

- Has cambiado de editorial. La primera fue Círculo Rojo. Ahora perteneces a la escudería de Atlantis.

- Es madrileña, sus autores cuentan (contamos) con el respaldo de gente bien interesante tal que Sabina, Vicente Molina Foix u Ouka Leele. Su delegado viene la víspera de la inauguración del Zinemaldia. A presentar mi libro, sí. Pero también será su primera vez en esta ciudad y quieren contaros cuál es su línea editorial de apoyo a escritores noveles.

- Y ya que es editorial con sede en la calle Vírgen de las Nieves de Aranjuez, sueñas con poder estar en mayo firmando ejemplares de 'Trizzia' en las casetas de la Feria del Libro en el Retiro.

- ¿Por qué no? Sería maravilloso. Con Círculo Rojo tuve la oportunidad, impagable, de vivir el día de Sant Jordi en Las Ramblas barcelonesas. Además estuve en el stand de la Filmoteca de Catalunya. Increíble. Todo olía a fiesta, a alegría, a rosas, a libros recién impresos. La gente, que sabía que era mi primera vez allí, me preguntaba qué me parecía. Y yo no tenía palabras para expresar tantas emociones.

- ¿Qué libro tienes para leer?

- He acabado con Salander y ahora, sin tonterías: 'El Quijote'. Y no en la versión actualizada por Andrés Trapiello sino en una edición encuadernada en buen cuero de hará 100 años.